Remis bez bramek: Kiedy obrona króluje na boisku!

Poprzednie mecze Śląsk Wrocław - Korona Kielce

W ostatnich trzech meczach między Śląskiem Wrocław a Koroną Kielce wydarzyło się wiele interesujących rzeczy. Pierwsze starcie miało miejsce na stadionie Suzuki Arena w Kielcach 1 sierpnia 2022 roku. W tym meczu Korona Kielce zdominowała rywali, zdobywając trzy bramki, podczas gdy Śląsk Wrocław zdołał strzelić tylko jednego gola. Wynik tego spotkania to 3:1 dla Korony Kielce. Drugie starcie odbyło się na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu 11 lutego 2023 roku. Tym razem oba zespoły nie potrafiły rozstrzygnąć meczu, kończąc go remisem 1:1. Obie drużyny miały swoje okazje do zdobycia kolejnych bramek, ale ostatecznie nie udało im się tego dokonać. Ostatni mecz między tymi drużynami miał miejsce na stadionie Suzuki Arena w Kielcach 24 lipca 2023 roku. Podobnie jak poprzednie spotkanie, i tym razem oba zespoły nie były w stanie wygrać. Mecz zakończył się remisem 1:1. Wyniki tych trzech meczów pokazują, że oba zespoły są do siebie bardzo wyrównane i żadna ze stron nie potrafiła uzyskać przewagi nad drugą. Każde z tych spotkań było pełne emocji i walki, ale żadna drużyna nie była w stanie odnieść zwycięstwa. Stosunek bramek w rozegranych meczach Korona Kielce: 5, Śląsk Wrocław: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy Śląskiem Wrocław a Koroną Kielce zakończyła się wynikiem 0:0. W 35 minucie arbiter ukarał żółtą kartką gracza Takaca z drużyny Korony Kielce.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Śląsk Wrocław z Koroną Kielce, który odbył się w Wrocławiu, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć gola. Wynik 0:0 utrzymał się do końca spotkania. W 55 minucie doszło do zmiany w drużynie Korony Kielce - na boisko wszedł Deaconu, zastępując Takaca. Również w tej samej minucie Shikavka zastąpił Dalmau.

W 68 minucie trener Korony Kielce dokonał kolejnej zmiany - Konstantyn wszedł na boisko, a Podgorski opuścił plac gry. W odpowiedzi na to, trener Śląska Wrocław również dokonał zmiany - Matsenko wszedł za Konczkowskiego. W 69 minucie Ince wszedł na boisko, zastępując Schwarza w drużynie Śląska Wrocław. W 71 minucie Olsen otrzymał żółtą kartkę ze strony sędziego za faul. W 81 minucie trener Korony Kielce dokonał kolejnej zmiany - Kwiecien wszedł na boisko, a Blanik opuścił plac gry.

W 83 minucie Rzuchowski wszedł na boisko, zastępując Olsena w drużynie Śląska Wrocław. W 85 minucie Remacle otrzymał żółtą kartkę ze strony sędziego. Mecz zakończył się wynikiem 0:0, niezależnie od zmian personalnych i żółtych kartek.

Skład meczu z dnia 2023-12-09

Śląsk Wrocław

J. Magiera - trener

Rafał Leszczyński (12) bramkarz

Martin Konczkowski (27) obrońca

Łukasz Bejger (4) obrońca

Alex Petkov (5) obrońca

Patryk Janasik (19) obrońca

Daniel Łukasik (23) pomocnik

Piotr Samiec-Talar (24) pomocnik

Patrick Olsen (8) pomocnik

Petr Schwarz (17) pomocnik

Mateusz Żukowski (22) pomocnik

Erik Expósito (9) napastnik

Korona Kielce

K. Kuzera - trener

Konrad Forenc (1) bramkarz

Dominick Zator (2) obrońca

Miłosz Trojak (66) obrońca

Piotr Malarczyk (4) obrońca

Yoav Hofmeister (18) obrońca

Marius Briceag (5) obrońca

Jacek Podgórski (6) pomocnik

Martin Remacle (88) pomocnik

Dalibor Takáč (8) pomocnik

Dawid Błanik (17) pomocnik

Adrian Dalmau (20) napastnik

Statystyki

Śląsk Wrocław Korona Kielce Strzały na bramkę 4 0 Strzały poza światło bramki 5 4 Wszystkie strzały 14 6 Strzały zablokowane 5 2 Faule 9 14 Rzuty rożne 5 3 Spalone 2 1 Posiadanie piłki 65% 35% Żółte kartki 1 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 0 4 Suma podań 543 292 Dokładne podania 446 203 Procent dokładnych podań 82% 70%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Śląsk Wrocław i Korona Kielce, przed meczem Śląsk zajmował 1 miejsce w tabeli, natomiast Korona Kielce zajmowała 15 miejsce. Do tej pory Śląsk wygrał 11 meczy, zremisował 4 mecze i przegrał 2 mecze, co dało im sumę punktów wynoszącą 37. Natomiast Korona Kielce wygrała 3 mecze, zremisowała 8 meczy i przegrała 5 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 17. W tym konkretnym meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie Śląsk Wrocław ma na swoim koncie 38 punktów, a Korona Kielce ma ich teraz 18.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Śląskiem Wrocław a Koroną Kielce, oba zespoły mają zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Zagłębia Lubin z Śląskiem Wrocław odbędzie się 15 grudnia 2023 roku o godzinie 20:30 na stadionie Zagłębia w Lubin. Natomiast mecz Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce zostanie rozegrany 17 grudnia 2023 roku o godzinie 15:00 na stadionie Miejski Piłkarski Raków w Częstochowie.