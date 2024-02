Remis Sandecji Nowy Sącz z Zagłębiem Lubin II

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Sandecji Nowy Sącz z Zagłębiem Lubin II zakończyła się bez goli. W 11 minucie żółtą kartkę otrzymał Zoladz z drużyny Sandecja Nowy Sącz, a w 14 minucie Kowalik również z tej drużyny. W 17 minucie żółtą kartkę dostał Kolan z drużyny Zagłębie Lubin II, a w 23 minucie Kocaba również z tej drużyny. W 41 minucie żółtą kartkę otrzymał Szufryn z drużyny Sandecja Nowy Sącz, a w 45 +2 minucie Rutkowski również z tej drużyny.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Sandecja Nowy Sącz z Zagłębiem Lubin II, który odbył się w Niepołomicach, obie drużyny miały okazje do zdobycia goli. W pierwszej połowie wynik był remisowy - 0:0 dla obu zespołów.

W 46 minucie trener Sandecji Nowy Sącz postanowił dokonać zmiany w składzie i na boisko wszedł Buchta, zastępując Szufryna. Pięć minut później Karasinski z drużyny Zagłębie Lubin II otrzymał żółtą kartkę za faul. W 58 minucie Ratajczyk strzelił gola dla Zagłębia Lubin II, dając swojej drużynie prowadzenie. Jednak Sandecja nie zamierzała się poddawać i w 89 minucie Wolsztynski doprowadził do wyrównania. W trakcie meczu trener Sandecji Nowy Sącz dokonał kilku zmian personalnych: Golebiowski wszedł na boisko zastępując Zoladza w 65 minucie, Talar zastąpił Brylę, a Vaclavik Kaminskiego.

W 76 minucie zawodnik drużyny Zagłębie Lubin II otrzymał żółtą kartkę za faul, a pięć minut później Dziewiatowski również został ukarany żółtą kartką. W 80 minucie trener Sandecji Nowy Sącz dokonał kolejnej zmiany, wprowadzając Wilczynskiego za Kwietniewskiego. W doliczonym czasie gry, w 90+5 minucie, drużyna Sandecji otrzymał żółtą kartkę. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Sandecja Nowy Sącz i Zagłębie Lubin II, przed meczem Zagłębie Lubin II zajmowało 10. miejsce w tabeli, a Sandecja Nowy Sącz 18. miejsce. Do tej pory Zagłębie Lubin II wygrało 8 meczy, zremisowało 4 mecze i przegrało 8 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 28. Natomiast Sandecja Nowy Sącz wygrała 4 mecze, zremisowała 5 meczy i przegrała 10 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 17. W tym konkretnym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualna sytuacja prezentuje się następująco: Sandecja Nowy Sącz ma teraz 18 punktów, a Zagłębie Lubin II ma ich już 29.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Sandecją Nowy Sącz a Zagłębiem Lubin II, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Sandecji Nowy Sącz z GKS-em Jastrzębie odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 12:00 na stadionie przy ulicy Kusocińskiego w Niepołomicach. Natomiast mecz Polonii Bytom z Zagłębiem Lubin II zostanie rozegrany tego samego dnia o godzinie 17:00 na stadionie Polonii w Bytomiu.