Sobol z dwoma golami w druzgocącym triumfie KKS Kalisz nad Pogonią Siedlce

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu KKS-u Kalisz z Pogonią Siedlce zakończyła się wynikiem 3:1 dla gospodarzy. W 21 minucie gracz o nazwisku Szuprytowski strzelił gola dla Pogoni Siedlce, jednak w 28 minucie Putno odpowiedział bramką dla KKS-u Kalisz. W 33 minucie Kielib z drużyny KKS Kalisz otrzymał żółtą kartkę, a w 35 minucie Sobol zdobył kolejną bramkę dla gospodarzy. W tej samej minucie Sinior z Pogoni Siedlce również został ukarany żółtą kartką. Na koniec pierwszej połowy, w 44 minucie Sobol ponownie strzelił gola dla KKS-u Kalisz.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu KKS Kalisz kontra Pogoń Siedlce, który odbył się w Kaliszu, gospodarze zdołali utrzymać swoją przewagę.

Po pierwszej połowie wynik był 3:1 dla KKS-u Kalisz. Jednak w 48 minucie to właśnie Gordillo strzelił gola dla swojej drużyny, podnosząc wynik na 4:1. W 60 minucie Smoliński z KKS-u Kalisz otrzymał żółtą kartkę, a w 76 minucie Majewski z Pogoni Siedlce również został ukarany tym samym ostrzeżeniem. Następnie, w 83 minucie Staszak z KKS-u Kalisz również otrzymał żółtą kartkę. Ostateczne zwycięstwo dla KKS-u zapewnił Białczyk, strzelając gola w 87 minucie meczu i ustalając tym samym wynik na 5:1 dla gospodarzy.

Podsumowując cały mecz, KKS Kalisz pokonał Pogoń Siedlce rezultatem 5:1.

Pomeczowe podsumowanie

Na podstawie podanych informacji można stwierdzić, że przed meczem drużyna KKS Kalisz zajmowała drugie miejsce w tabeli, a Pogoń Siedlce trzecie miejsce. Drużyna KKS Kalisz do tej pory wygrała 10 meczy, zremisowała 4 mecze i przegrała 5 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 34. Natomiast Pogoń Siedlce wygrała 9 meczy, zremisowała 6 mecze i przegrała 4 mecze, co daje im sumę punktów wynoszącą 33. W tym konkretnym meczu zwyciężył KKS Kalisz i zdobył dodatkowe 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna sytuacja w tabeli prezentuje się następująco: KKS Kalisz ma teraz 37 punktów, a Pogoń Siedlce nadal posiada 33 punkty.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

KKS Kalisz po rozegranym meczu z Pogonią Siedlce już planuje kolejne spotkania. Ich następny mecz odbędzie się 4 marca 2024 roku o godzinie 18:15 na stadionie Mosir w Puławach, gdzie zmierzą się z drużyną Wisły Puławy. Natomiast Pogoń Siedlce również szykuje się do kolejnego pojedynku, który zostanie rozegrany 1 marca 2024 roku o godzinie 17:45 na stadionie Rosrrit w Siedlcach. Ich przeciwnikiem będzie Hutnik Kraków.