Solidna obrona i bezbramkowy remis w meczu Real Betis - Deportivo Alaves

Poprzednie mecze Real Betis - Deportivo Alaves

W ostatnich trzech meczach między Realem Betis a Deportivo Alaves padło łącznie 6 goli. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Benito Villamarín w Sewilli dnia 18 stycznia 2022 roku, gdzie Real Betis pokonał Deportivo Alaves wynikiem 4:0. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Mendizorroza w Vitoria-Gasteiz dnia 8 października 2023 roku i zakończył się remisem 1:1. Ostatnie starcie również odbyło się na stadionie Mendizorroza w Vitoria-Gasteiz dnia 6 stycznia 2024 roku, gdzie Deportivo Alaves wygrało z Realem Betis wynikiem 1:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Deportivo Alaves: 2, Real Betis: 5

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Realu Betis z Deportivo Alaves zakończyła się bezbramkowym remisem. W 31 minucie zawodnik Realu Betis, Ezzalzouli, otrzymał żółtą kartkę za faul. Kilka minut później, w 37 minucie, Marin z drużyny Deportivo Alaves również został ukarany żółtą kartką za brutalność. W ostatniej minucie pierwszej połowy, czyli w 45+1 minucie, Roca z drużyny Real Betis również otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Real Betis z Deportivo Alaves, który odbył się w Sewilli, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć gola. W 66 minucie trener Realu Betis dokonał zmiany, wprowadzając na boisko Bakambu za Roca.

Minutę później trener Deportivo Alaves również dokonał zmiany, wprowadzając Vicente za Rioję. W 71 minucie Sokratis z drużyny Real Betis otrzymał żółtą kartkę za faul. Kolejną żółtą kartkę otrzymał Abqar z Deportivo Alaves w 72 minucie za trzymanie przeciwnika. W 75 minucie trener Realu Betis dokonał dwóch zmian: Rodri wszedł na boisko za Ezzalzouli, a Willian Jose zastąpił Avilę. Pezzella z drużyny Real Betis otrzymał żółtą kartkę w 79 minucie za faul.

W 80 minucie trener Deportivo Alaves wprowadził Benavideza za Guridi'ego na boisko. Miranda z drużyny Real Betis otrzymał żółtą kartkę w 82 minucie. W ostatnich minutach meczu trener Deportivo Alaves dokonał dwóch zmian: Garcia wszedł na boisko za Omorodiona, a Lopez zastąpił Solę. Podsumowując, cały mecz zakończył się wynikiem: Real Betis: 0, Deportivo Alaves: 0.

Skład meczu z dnia 2024-02-18

Real Betis

M. Pellegrini - trener

Rui Silva (13) bramkarz

Héctor Bellerín (2) obrońca

Germán Pezzella (6) obrońca

Sokratis (19) obrońca

Juan Miranda (3) obrońca

Johnny (4) pomocnik

Marc Roca (21) pomocnik

Pablo Fornals (18) pomocnik

Nabil Fekir (8) pomocnik

Abdessamad Ezzalzouli (7) pomocnik

Chimy Ávila (9) napastnik

Deportivo Alaves

Luis García - trener

Antonio Sivera (1) bramkarz

Andoni Gorosabel (2) obrońca

Abdelkabir Abqar (5) obrońca

Rafa Marín (16) obrońca

Rubén Duarte (3) obrońca

Antonio Blanco (8) pomocnik

Ander Guevara (6) pomocnik

Álex Sola (7) pomocnik

Jon Guridi (18) pomocnik

Luis Rioja (11) pomocnik

Samuel Omorodion (32) napastnik

Statystyki

Real Betis Deportivo Alaves Strzały na bramkę 2 3 Strzały poza światło bramki 6 7 Wszystkie strzały 13 12 Strzały zablokowane 5 2 Faule 13 9 Rzuty rożne 6 8 Spalone 1 1 Posiadanie piłki 62% 38% Żółte kartki 5 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 3 1 Suma podań 493 296 Dokładne podania 412 203 Procent dokładnych podań 84% 69% Gole oczekiwane 0.87 0.34

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Real Betis i Deportivo Alaves, przed meczem Real Betis zajmował 7. miejsce w tabeli, a Deportivo Alaves 12. miejsce. Do tej pory Real Betis wygrał 9 meczy, zremisował 11 meczy i przegrał 4 mecze, co dało im sumę punktów wynoszącą 38. Natomiast Deportivo Alaves wygrało 7 meczy, zremisowało 6 meczy i przegrało 11 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 27. W tym konkretnym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualna suma punktów dla Real Betis wynosi 39, a dla Deportivo Alaves wynosi 28.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Realem Betis a Deportivo Alaves, możemy już zaplanować kolejne spotkania obydwóch zespołów. Mecz Realu Betis z Athleticiem Bilbao odbędzie się 25 lutego 2024 roku o godzinie 16:15 na stadionie Benito Villamarín w Sewilli. Natomiast Deportivo Alaves zmierzy się z Mallorką dzień wcześniej, czyli 24 lutego 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Mendizorroza w Vitoria-Gasteiz. Będzie to kolejna okazja dla obu drużyn, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdobyć cenne punkty w walce o ligowe trofea.