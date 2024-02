Spektakularne zwycięstwo Atletico nad Las Palmas 5:0

Poprzednie mecze Atletico Madryt - Las Palmas

W pierwszym meczu, który odbył się na stadionie Gran Canaria w Las Palmas de Gran Canaria 26 sierpnia 2017 roku, Atletico Madryt pokonało Las Palmas wynikiem 5:1. Drugi mecz, rozegrany na stadionie Wanda Metropolitano w Madrycie 28 stycznia 2018 roku, zakończył się zwycięstwem Atletico Madryt 3:0. Ostatni mecz, który odbył się na stadionie Gran Canaria w Las Palmas de Gran Canaria 3 listopada 2023 roku, zakończył się zwycięstwem Las Palmas wynikiem 2:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Atletico Madryt: 9, Las Palmas: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Atletico Madryt z Las Palmas zakończyła się wynikiem 2:0 dla gospodarzy. Już w 4 minucie zawodnik Perrone z drużyny Las Palmas otrzymał żółtą kartkę. W 15 minucie Llorente strzelił pierwszego gola dla Atletico Madryt, a w 20 minucie powtórzył ten wyczyn, zdobywając drugiego gola dla swojego zespołu. W 28 minucie Molina z Atletico Madryt został ukarany żółtą kartką za faul, natomiast w 33 minucie Niguez również otrzymał żółtą kartkę za brutalność.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Atletico Madryt a Las Palmas, który odbył się w Madrycie, zespół Atletico Madryt zdominował rywali. Po pierwszej połowie, w której Atletico prowadziło 2:0, drużyna ta kontynuowała swoją dobrą grę.

W 47 minucie Correa strzelił gola dla Atletico Madryt, podwyższając wynik na 3:0. W 58 minucie trener Las Palmas dokonał dwóch zmian w swojej drużynie - Cardona wszedł na boisko zastępując Ramireza, a Moleiro zastąpił Perrone'a. Minutę później Araujo wszedł na boisko za Alex Suarez. W 62 minucie Correa zdobył kolejnego gola dla Atletico Madryt, ustalając wynik na 4:0. Trener Atletico Madryt również dokonał zmian w swoim zespole - Depay wszedł na boisko zastępując Llorente'a, Riquelme zastąpił Lino, Witsel wszedł za Molinę, a de Paul za Koke.

W 71 minucie Vermeeren wszedł na boisko za Barriosa w drużynie Atletico Madryt, a w 74 minucie Sinkgraven zastąpił Cardonę w Las Palmas. W 81 minucie Pejino wszedł na boisko za Munira El Haddadiego w drużynie Las Palmas. W 87 minucie Depay strzelił piątego gola dla Atletico Madryt, ustalając ostateczny wynik na 5:0. Podsumowując, Atletico Madryt zdominowało drugą połowę meczu przeciwko Las Palmas, zdobywając trzy dodatkowe gole i kończąc spotkanie wynikiem 5:0 na swoją korzyść.

Skład meczu z dnia 2024-02-17

Atletico Madryt

D. Simeone - trener

Jan Oblak (13) bramkarz

Nahuel Molina (16) obrońca

Stefan Savić (15) obrońca

José María Giménez (2) obrońca

Reinildo Mandava (23) obrońca

Samuel Lino (12) obrońca

Pablo Barrios (24) pomocnik

Koke (6) pomocnik

Saúl Ñíguez (8) pomocnik

Marcos Llorente (14) napastnik

Ángel Correa (10) napastnik

Las Palmas

García Pimienta - trener

Álvaro Valles (13) bramkarz

Alex Suárez (4) obrońca

Saul Coco (23) obrońca

Mika Mármol (15) obrońca

Sergi Cardona (3) obrońca

Marvin Park (2) pomocnik

Javier Muñoz (5) pomocnik

Máximo Perrone (8) pomocnik

Kirian Rodríguez (20) pomocnik

Munir El Haddadi (17) pomocnik

Sandro Ramírez (9) napastnik

Statystyki

Atletico Madryt Las Palmas Strzały na bramkę 7 1 Strzały poza światło bramki 5 6 Wszystkie strzały 13 10 Strzały zablokowane 1 3 Faule 17 9 Rzuty rożne 3 4 Spalone 4 0 Posiadanie piłki 35% 65% Żółte kartki 2 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 2 Suma podań 322 592 Dokładne podania 241 507 Procent dokładnych podań 75% 86% Gole oczekiwane 2.29 0.51

Pomeczowe podsumowanie

Atletico Madryt przed meczem zajmowało 4. miejsce w tabeli, a drużyna Las Palmas była na 8. miejscu. Do tej pory Atletico Madryt wygrało 15 meczy, zremisowało 3 mecze i przegrało 6 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 48. Natomiast Las Palmas wygrało 10 meczy, zremisowało 5 meczy i przegrało 9 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 35. W tym konkretnym meczu Atletico Madryt pokonało Las Palmas i zdobyło dodatkowe 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna suma punktów dla Atletico Madryt wynosi teraz 51, natomiast dla Las Palmas pozostaje bez zmian - nadal mają oni na swoim koncie 35 punktów.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Atleticiem Madryt a Las Palmas, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Almerii z Atleticiem Madryt odbędzie się 24 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Power Horse w Almeríi. Natomiast mecz Las Palmas z Osasuną zaplanowano na 25 lutego 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Gran Canaria w Las Palmas de Gran Canaria.