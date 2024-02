Trudne zwycięstwo Polonii Bytom nad Radunią Stężyca 2:1

Antonik dwukrotnie trafia do bramki, Miedź Legnica pokonuje Polonię Warszawa 2:1

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Polonii Bytom z Raduniem Stężyca zakończyła się wynikiem 1:0 dla gospodarzy. W 7 minucie to zawodnik o nazwisku Wojtyra strzelił bramkę dla Polonii Bytom, dając swojej drużynie prowadzenie. W 32 minucie arbiter ukarał żółtą kartką Farbiszewskiego z Polonii Bytom, a w 37 minucie podobną karę otrzymał Zielinski, również z tej drużyny.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Polonii Bytom z Raduniem Stężyca, który odbył się w Bytomiu, gospodarze zdołali odwrócić wynik spotkania. Po pierwszej połowie, gdzie jedynego gola strzelił Polonia Bytom, wynik brzmiał 1:0 dla gospodarzy. Jednak w 50 minucie to właśnie Polonia zdobył kolejnego gola dzięki strzałowi Gajdy.

W 70 minucie Radunia Stężyca odpowiedziała bramką Kuzimskiego, doprowadzając do remisu 1:1. W dalszej części meczu obie drużyny dokonały kilku zmian personalnych na boisku. W 73 minucie Steblecki wszedł na boisko zastępując Zielinskiego w drużynie Polonii Bytom, a w 75 minucie Spataru zastąpił Zwoznego w drużynie Radunii Stężyca. W końcówce meczu arbiter ukarał żółtymi kartkami Wojtyrę i Jopeka z Polonii Bytom oraz Kuzimskiego i Dejewskiego z Radunii Stężyca. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Polonia Bytom - 2, Radunia Stężyca - 1.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Polonia Bytom i Radunia Stężyca, przed meczem Radunia Stężyca zajmowała 4. miejsce w tabeli, natomiast Polonia Bytom znajdowała się na 14. miejscu. Do tej pory Radunia Stężyca wygrała 8 meczy, zremisowała 7 i przegrała 4, co dało im sumę 31 punktów. Z kolei Polonia Bytom wygrała 5 meczy, zremisowała 7 i przegrała 8, co dawało im sumę 22 punktów. W tym konkretnym meczu zwyciężyła drużyna Polonii Bytom, zdobywając tym samym dodatkowe 3 punkty. Aktualnie tabela prezentuje się następująco: Polonia Bytom ma teraz 25 punktów, a Radunia Stężyca utrzymuje swoje dotychczasowe 31 punktów.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Polonią Bytom a Raduniem Stężyca, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Polonii Bytom z Zagłębiem Lubin II odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 17:00 na stadionie Polonii w Bytom. Natomiast mecz Radunia Stężyca z Olimpią Elbląg zostanie rozegrany tego samego dnia o godzinie 12:00 na stadionie Gminnym Sportowym w Stężyca.