Warta Poznań i Pogoń Szczecin remisują 3:3 w meczu 18. kolejki Ekstraklasy

Poprzednie mecze Pogoń Szczecin - Warta Poznań

W trzech ostatnich meczach między Pogonią Szczecin a Wartą Poznań, Pogoń odniosła dwie wygrane i jedną porażkę. Pierwszy mecz odbył się w Szczecinie, gdzie Pogoń wygrała 3:1. Drugi mecz miał miejsce w Opalenicy, gdzie Pogoń ponownie zwyciężyła 3:0. Ostatni mecz został rozegrany w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Pogoń wygrała 1:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Pogoń Szczecin: 7, Warta Poznań: 1

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Pogoni Szczecin z Wartą Poznań zakończyła się wynikiem 0:1. W 9 minucie zawodnik o nazwisku Zurawski zdobył gola dla drużyny Warty Poznań.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Pogoni Szczecin z Wartą Poznań, który odbył się w Szczecinie, obie drużyny zaprezentowały wysoki poziom gry. Wynik pierwszej połowy, gdzie Warta Poznań prowadziła 1:0, został całkowicie odwrócony. Na początku drugiej połowy trener Pogoni Szczecin dokonał dwóch zmian w składzie. Gracz Fornalczyk wszedł na boisko zastępując Korczakowskiego, a Zahovic zastąpił Gorgona.

To okazało się strzałem w dziesiątkę dla gospodarzy, gdyż już w 50 minucie Fornalczyk strzelił gola dla Pogoni Szczecin, doprowadzając do remisu. Minutę później arbiter ukarał żółtą kartką zawodnika Szmyta z drużyny Warty Poznań. Sytuacja ta wprowadziła nerwowość na boisku i podgrzała atmosferę spotkania. W 61 minucie doszło do niefortunnego samobójczego gola Bartkowskiego, który wpadł do własnej bramki i dał prowadzenie Pogoni Szczecin. Trener Warty Poznań postanowił dokonać trzech zmian w swojej drużynie.

Maenpaa wszedł na boisko zastępując Prikryla, Szymonowicz zastąpił Zurawskiego, a Vizinger Luisa. Te zmiany miały na celu odwrócenie losów meczu. W 69 minucie arbiter ukarał żółtą kartką zawodnika Stavropoulosa z drużyny Warty Poznań. Obie drużyny kontynuowały walkę o zwycięstwo. W 78 minucie Grosicki strzelił gola dla Pogoni Szczecin, podwyższając wynik na 3:1 dla gospodarzy.

Wydawało się, że to będzie decydujący gol meczu. Jednak w 82 minucie Stavropoulos zdobył bramkę dla Warty Poznań, zmniejszając straty do jednego gola. W końcówce meczu trener Pogoni Szczecin dokonał dwóch zmian w składzie. Gamboa wszedł na boisko zastępując Ulvestada, a Leo Borges zastąpił Koutrisa. Warta Poznań również dokonała zmiany w składzie - Kielb wszedł na boisko zastępując Eppela.

W doliczonym czasie gry, w 90+1 minucie Szmyt strzelił gola dla Warty Poznań, ustalając wynik na remis 3:3. Cały mecz zakończył się wynikiem: Pogoń Szczecin: 3, Warta Poznań: 3.

Skład meczu z dnia 2023-12-08

Pogoń Szczecin

J. Gustafsson - trener

Valentin Cojocaru (77) bramkarz

Linus Wahlqvist (28) obrońca

Benedikt Zech (23) obrońca

Mariusz Malec (33) obrońca

Leonardo Koutris (32) obrońca

Fredrik Ulvestad (8) pomocnik

Rafał Kurzawa (7) pomocnik

Olaf Korczakowski (71) pomocnik

Alexander Gorgon (20) pomocnik

Kamil Grosicki (11) pomocnik

Efthymios Koulouris (9) napastnik

Warta Poznań

D. Szulczek - trener

Adrian Lis (1) bramkarz

Jakub Bartkowski (2) obrońca

Dimitrios Stavropoulos (4) obrońca

Bogdan Țîru (14) obrońca

Konrad Matuszewski (22) obrońca

Tomas Prikryl (47) pomocnik

Mateusz Kupczak (21) pomocnik

Maciej Żurawski (6) pomocnik

Kajetan Szmyt (7) napastnik

Márton Eppel (9) napastnik

Miguel Luís (16) napastnik

Statystyki

Pogoń Szczecin Warta Poznań Strzały na bramkę 5 5 Strzały poza światło bramki 5 3 Wszystkie strzały 13 8 Strzały zablokowane 3 0 Faule 9 12 Rzuty rożne 8 2 Spalone 1 1 Posiadanie piłki 66% 34% Żółte kartki 0 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 3 Suma podań 602 310 Dokładne podania 498 198 Procent dokładnych podań 83% 64%

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Pogoń Szczecin zajmowała 6. miejsce w tabeli, a Warta Poznań 13. miejsce. Pogoń Szczecin do tej pory wygrała 8 meczy, zremisowała 2 i przegrała 7, co dało im sumę punktów wynoszącą 26. Warta Poznań natomiast wygrała 4 mecze, zremisowała 6 i przegrała 7, co dało im sumę punktów wynoszącą 18. W meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie, co oznacza, że aktualnie Pogoń Szczecin ma na swoim koncie 27 punktów, a Warta Poznań -19.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Pogonią Szczecin a Wartą Poznań, już wiadomo, kiedy odbędą się kolejne spotkania obydwóch drużyn. Mecz pomiędzy Widzewem Łódź a Pogonią Szczecin zostanie rozegrany 16 grudnia 2023 roku o godzinie 17:30 na stadionie Miejskim Widzewa w Łodzi. Natomiast mecz Górnika Zabrze z Wartą Poznań zaplanowano na dzień wcześniej, czyli 15 grudnia 2023 roku o godzinie 18:00 na stadionie Im. Ernesta Pohla w Zabrzu.