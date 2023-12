Wielki sukces Jagiellonii w meczu z Wartą Poznań

Poprzednie mecze Warta Poznań - Jagiellonia

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Wartą Poznań a Jagiellonią, pierwszy z nich odbył się na stadionie Miejskim w miejscowości Opalenica dnia 25 czerwca 2022 roku. W tym spotkaniu Jagiellonia wygrała 1:0. Kolejny mecz miał miejsce na stadionie Groclinu Dyskobolii w Grodzisku Wielkopolskim dnia 15 października 2022 roku. Tym razem to Warta Poznań zwyciężyła z wynikiem 2:0. Ostatni mecz rozegrano na stadionie Miejskim w Białymstoku dnia 29 kwietnia 2023 roku. W tej konfrontacji Jagiellonia triumfowała, zdobywając trzy bramki, podczas gdy Warta Poznań strzeliła tylko jedną. Stosunek bramek w rozegranych meczach Jagiellonia: 4, Warta Poznań: 3

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Wartą Poznań a Jagiellonią, który odbył się w Grodzisku Wielkopolskim, gospodarze zdobyli bramkę już w pierwszej minucie. Gracz o nazwisku Hansen wprowadził Jagiellonię na prowadzenie. Jednakże, po kilkunastu minutach Matuszewski z drużyny Warty Poznań otrzymał żółtą kartkę. Niedługo potem, w 23 minucie, również Luis z Warty Poznań został ukarany żółtą kartką. Mimo to, w 32 minucie Zurawski z Warty Poznań strzelił bramkę, doprowadzając do remisu.

Przed zakończeniem pierwszej połowy Dieguez z drużyny Jagiellonia również otrzymał żółtą kartkę. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:1 dla obu drużyn.

W drugiej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Wartą Poznań a Jagiellonią, który odbył się w Grodzisku Wielkopolskim, obie drużyny kontynuowały zaciętą walkę. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. W 47 minucie Vizinger z Warty Poznań otrzymał żółtą kartkę za faul. Dwie minuty później Borowski również został ukarany żółtą kartką.

W 65 minucie doszło do zmiany w składzie Jagiellonii - Kupisz wszedł na boisko, zastępując Marczuka. Chwilę później Naranjo zdobył bramkę dla Jagiellonii, dając swojej drużynie prowadzenie. W odpowiedzi na to, w 68 minucie trener Warty Poznań dokonał kilku zmian w składzie - Eppel wszedł na boisko, zastępując Vizingera, Kielb zastąpił Luisa, Maenpaa Zurawskiego, Plesnierowicz Stavropoulosa oraz Savic Prikryla. Niestety dla gospodarzy, sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła w 71 minucie, gdy Borowski otrzymał drugą żółtą kartkę i został ukarany czerwoną kartką. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Warta Poznań 1, Jagiellonia 2.

Skład meczu z dnia 2023-12-01

Warta Poznań

D. Szulczek - trener

Adrian Lis (1) bramkarz

Dimitrios Stavropoulos (4) obrońca

Mateusz Kupczak (21) obrońca

Bogdan Țîru (14) obrońca

Filip Borowski (28) pomocnik

Maciej Żurawski (6) pomocnik

Miguel Luís (16) pomocnik

Konrad Matuszewski (22) pomocnik

Tomas Prikryl (47) napastnik

Dario Vizinger (29) napastnik

Kajetan Szmyt (7) napastnik

Jagiellonia

A. Siemieniec - trener

Zlatan Alomerović (1) bramkarz

Michal Sáček (16) obrońca

Mateusz Skrzypczak (72) obrońca

Adrián Diéguez (17) obrońca

Bartłomiej Wdowik (27) obrońca

Taras Romanczuk (6) pomocnik

Nené (8) pomocnik

Dominik Marczuk (7) pomocnik

José Naranjo (28) pomocnik

Kristoffer Normann Hansen (99) pomocnik

Jesús Imaz (11) napastnik

Statystyki

Warta Poznań Jagiellonia Strzały na bramkę 4 5 Strzały poza światło bramki 4 6 Wszystkie strzały 13 14 Strzały zablokowane 5 3 Faule 18 15 Rzuty rożne 8 2 Spalone 1 0 Posiadanie piłki 40% 60% Żółte kartki 5 1 Czerwone kartki 1 0 Interwencja bramkarza 3 3 Suma podań 371 581 Dokładne podania 277 487 Procent dokładnych podań 75% 84%

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu, który zakończył się remisem 1:1, drużyna Jagiellonii zajmuje drugie miejsce w tabeli. Do tej pory wygrali oni 10 meczów, zremisowali 4 i przegrali 3, co daje im sumę punktów wynoszącą 34. Natomiast Warta Poznań zajmuje trzynaste miejsce w tabeli. Do tej pory wygrali oni 4 mecze, zremisowali 6 i przegrali 7, co daje im sumę punktów wynoszącą 18. Obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie w tym meczu. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Warta Poznań - 19 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

W kolejnych meczach obydwóch drużyn, Warta Poznań zmierzy się z Pogonią Szczecin, a Jagiellonia Białystok zagra przeciwko Rakowowi Częstochowa. Spotkanie między Pogonią Szczecin a Wartą Poznań odbędzie się 8 grudnia 2023 roku o godzinie 20:30 na stadionie Miejskim Im. Floriana Krygiera w Szczecinie. Natomiast mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a Rakowem Częstochowa zostanie rozegrany 10 grudnia 2023 roku o godzinie 17:30 na stadionie Miejskim w Białymstoku.