Wielkie emocje w meczu Znicz Pruszków - GKS Tychy, zwycięstwo gości 3:2

Poprzedni mecz między Zniczem Pruszków a GKS-em Tychy

W meczu między Zniczem Pruszków a GKS-em Tychy, który odbył się na stadionie Miejskim w Tychach, padły trzy gole. GKS Tychy wygrał ten pojedynek, zdobywając 2 bramki, natomiast Znicz Pruszków strzelił tylko jednego gola.

Przebieg spotkania

Mecz Znicza Pruszków z GKS-em Tychy rozpoczął się intensywnie. W 28 minucie Grudziński otworzył wynik dla gospodarzy, strzelając gola dla Znicza Pruszków. Jednak już dwie minuty później Radecki wyrównał dla GKS-u Tychy. W 44 minucie Mikita z drużyny gości otrzymał żółtą kartkę. Tuż przed końcem pierwszej połowy doszło do zmiany w składzie Znicza Pruszków - Blyszko wszedł na boisko, zastępując Yukhymovycha.

Po pierwszej połowie wynik był remisowy: Znicz Pruszków: 1, GKS Tychy: 1. Druga połowa meczu przyniosła wiele emocji i zmian w składach obu drużyn. Już na początku, w 46 minucie, doszło do dwóch zmian w drużynie Znicza Pruszków - Krajewski zastąpił Proczka, a Tkachuk Nowaka. W 53 minucie Nagamatsu z drużyny gospodarzy otrzymał żółtą kartkę. Minutę później Bieronski wszedł na boisko GKS-u Tychy, zastępując Wojtuszka.

W 56 minucie Teclaw strzelił kolejnego gola dla gości. Niedługo potem, w 61 minucie, Moskwik z Znicza Pruszków i Rumin z GKS Tychy otrzymali żółte kartki. W 65 minucie doszło do kolejnych zmian w drużynie gospodarzy - Imai zastąpił Kendzię, a Majewski Stanclika. W 68 minucie Zytek podwyższył prowadzenie GKS-u Tychy. W 77 minucie Bieronski z drużyny gości otrzymał żółtą kartkę.

Pięć minut później Blyszko zdobył drugiego gola dla Znicza Pruszków. W końcówce meczu Pomorski z drużyny gospodarzy otrzymał żółtą kartkę, a w drużynie gości doszło do trzech zmian - Kurtaran zastąpił Rumina, Polap Machowskiego, a Stangret Mikitę. Spotkanie skończyło się wynikiem Znicz Pruszków: 2, GKS Tychy: 3. Mimo ambitnej walki i dwóch strzelonych goli przez Znicza Pruszków, to GKS Tychy cieszył się ze zwycięstwa.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Znicz Pruszków i GKS Tychy, przed meczem GKS Tychy zajmowała 7. miejsce w tabeli, natomiast Znicz Pruszków było na 13. miejscu. Do tej pory GKS Tychy wygrało 13 meczy, zremisowało 3 mecze i przegrało 10 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 42. Z kolei Znicz Pruszków wygrał 9 meczy, zremisował 4 mecze i przegrał 13 meczy, co dało im sumę punktów równą 31. W tym konkretnym meczu zwyciężyła drużyna GKS Tychy, zdobywając tym samym dodatkowe 3 punkty. Po dodaniu tych punktów do aktualnych wyników obu drużyn, tabela prezentuje się następująco: Znicz Pruszków ma nadal 31 punktów, natomiast GKS Tychy zwiększyło swoje konto do 45 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Zniczem Pruszków a GKS-em Tychy, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Znicza Pruszków z Wisłą Kraków odbędzie się 19 kwietnia 2024 roku o godzinie 20:30 na stadionie Znicza w Pruszkowie. Natomiast GKS Tychy zmierzy się z Resovią Rzeszów dzień później, czyli 20 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Miejskim w Tychach.