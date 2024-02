Wyczyn Widzewa Łódź w meczu z Górnikiem Zabrze - zwycięstwo 3:1

Poprzednie mecze Widzew Łódź - Górnik Zabrze

W ostatnich trzech meczach między Widzewem Łódź a Górnikiem Zabrze padły różne wyniki. Pierwsze spotkanie, które odbyło się na stadionie Im. Ernesta Pohla w Zabrzu 28 października 2022 roku, zakończyło się zwycięstwem Górnika Zabrze wynikiem 3:0. Drugi mecz, który odbył się na stadionie Miejskim Widzewa Łódź 13 maja 2023 roku, również przyniósł zwycięstwo dla Górnika Zabrze, tym razem wynikiem 3:2. Ostatnie spotkanie rozegrane na tym samym stadionie w Zabrzu 18 sierpnia 2023 roku zakończyło się remisem 1:1. W sumie w tych trzech meczach padło osiem goli - pięć dla Górnika Zabrze i trzy dla Widzewa Łódź. Stosunek bramek w rozegranych meczach Górnik Zabrze: 7, Widzew Łódź: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Widzewa Łódź z Górnikiem Zabrze zakończyła się wynikiem 2:0 na korzyść gospodarzy. W 24 minucie zawodnik Zielinski z drużyny Widzewa otrzymał żółtą kartkę. W 30 minucie Klimek strzelił gola dla Widzewa Łódź, a w 34 minucie Ibiza podwyższył prowadzenie dla swojego zespołu.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Widzewem Łódź a Górnikiem Zabrze, który odbył się w Łodzi, gospodarze zdołali utrzymać swoją przewagę. Wynik pierwszej połowy, gdzie Widzew prowadził 2:0 nad Górnikiem, zmienił się na końcowe 3:1 dla drużyny łodzian. Na początku drugiej połowy trener Górnika Zabrze dokonał trzech zmian w swojej drużynie.

Gracz Czyz wszedł na boisko zastępując Pacheco, Kozuki zastąpił Musiolika, a Olkowski Sekulica. W 51 minucie to jednak Górnik Zabrze zdobył gola dzięki strzałowi Janickiego. Jednak pięć minut później Janicki otrzymał żółtą kartkę. Widzew Łódź również dokonał zmiany w składzie w 66 minucie - Tkacz wszedł na boisko zastępując Klimeka. W 74 minucie trener Górnika Zabrze dokonał dwóch kolejnych zmian - Janza wszedł za Siplaka, a Nascimento za Rasaka.

W odpowiedzi trener Widzewa Łódź również dokonał dwóch zmian - Rondic wszedł za Sancheza, a Cybulski za Nunesa. W 88 minucie Janicki otrzymał czerwoną kartkę, a w 89 minucie drużyna Górnika Zabrze otrzymał żółtą kartkę. Ostateczne rozstrzygnięcie przyszło w doliczonym czasie gry, gdzie Diliberto strzelił gola dla Widzewa Łódź. Podsumowując, mecz zakończył się wynikiem: Widzew Łódź: 3, Górnik Zabrze: 1.

Skład meczu z dnia 2024-02-25

Widzew Łódź

D. Myśliwiec - trener

Rafał Gikiewicz (1) bramkarz

Paweł Zieliński (23) obrońca

Mateusz Żyro (4) obrońca

Juan Fernández (15) obrońca

Luís da Silva (2) obrońca

Fran Álvarez (10) pomocnik

Dominik Kun (22) pomocnik

Antoni Klimek (47) pomocnik

Fábio Nunes (92) napastnik

Jordi Sánchez (9) napastnik

Bartłomiej Pawłowski (19) napastnik

Górnik Zabrze

J. Urban - trener

Daniel Bielica (1) bramkarz

Boris Sekulić (2) obrońca

Dominik Szala (27) obrońca

Rafał Janicki (26) obrońca

Michal Siplak (25) obrońca

Dani Pacheco (8) pomocnik

Damian Rasak (6) pomocnik

Adrián Kaprálik (7) pomocnik

Lukas Podolski (10) pomocnik

Lawrence Ennali (11) pomocnik

Sebastian Musiolik (9) napastnik

Statystyki

Widzew Łódź Górnik Zabrze Strzały na bramkę 6 3 Strzały poza światło bramki 5 3 Wszystkie strzały 13 8 Strzały zablokowane 2 2 Faule 11 13 Rzuty rożne 4 2 Spalone 2 0 Posiadanie piłki 46% 54% Żółte kartki 1 2 Czerwone kartki 0 1 Interwencja bramkarza 2 3 Suma podań 423 502 Dokładne podania 354 443 Procent dokładnych podań 84% 88%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Widzew Łódź i Górnik Zabrze, przed meczem Górnik zajmował 7. miejsce w tabeli, natomiast Widzew był na 12. pozycji. Do tej pory Górnik Zabrze wygrał 9 meczy, zremisował 5 razy i przegrał 7 spotkań, co dało im sumę 32 punktów. Natomiast Widzew Łódź wygrał 7 meczy, zremisował 4 razy i przegrał 10 spotkań, co dało im sumę 25 punktów. W ostatnim meczu drużyna Widzewa pokonała Górnika Zabrze i zdobyła 3 punkty. Aktualnie tabela przedstawia się następująco: Widzew Łódź ma 28 punktów, a Górnik Zabrze ma nadal swoje dotychczasowe 32 punkty.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

W kolejnych meczach obydwóch drużyn, Widzew Łódź zmierzy się z Śląskiem Wrocław, a Górnik Zabrze zagra przeciwko Jagiellonii. Mecz pomiędzy Widzewem Łódź a Śląskiem Wrocław odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 17:30 na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. Natomiast spotkanie Górnika Zabrze z Jagiellonią rozegrane zostanie tego samego dnia o godzinie 15:00 na stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu.