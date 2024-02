Wymęczona wygrana Stali Mielec nad Puszczą Niepołomice 2:1

Poprzednie mecze Stal Mielec - Puszcza Niepołomice

W trzech ostatnich meczach pomiędzy Stalą Mielec a Puszczą Niepołomice padło łącznie 10 goli. Pierwszy mecz, który odbył się na stadionie Lzs-U w Turbii dnia 30 czerwca 2021 roku, zakończył się wynikiem 4:1 na korzyść Stali Mielec. Drugi mecz, rozegrany na Boisku 3 w Mielcu dnia 18 czerwca 2022 roku, zakończył się wynikiem 3:2 dla Puszczy Niepołomice. Ostatni mecz, który miał miejsce na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie dnia 7 sierpnia 2023 roku, zakończył się wynikiem 1:0 dla Puszczy Niepołomice. Stosunek bramek w rozegranych meczach Puszcza Niepołomice: 5, Stal Mielec: 6

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Stali Mielec z Puszczą Niepołomice, który odbywał się w Mielcu, gospodarze nie zdołali zdobyć żadnej bramki. Natomiast w 23 minucie to zawodnik o nazwisku Cholewiak strzelił gola dla drużyny Puszczy Niepołomice, dając jej prowadzenie 1:0.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Stali Mielec z Puszczą Niepołomice, który odbył się w Mielcu, gospodarze zdołali odwrócić wynik spotkania. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Puszczy Niepołomice 1:0. W 58 minucie trener Stali Mielec postanowił dokonać zmiany w składzie i na boisko wszedł Strzalek, który zastąpił Santosa. Kilka minut później, w 64 minucie, trener Puszczy Niepołomice również dokonał dwóch zmian - Bartosz wszedł za Firleja, a Tomalski za Cholewiaka.

W 67 minucie żółtą kartkę otrzymał Pingot z drużyny Stal Mielec, natomiast w 73 minucie Zych z Puszczy Niepołomice również został ukarany żółtą kartką. W 74 minucie trener Puszczy Niepołomice postanowił przeprowadzić kolejną zmianę - na boisko wszedł Poczobut, który zastąpił Hajdę. W odpowiedzi na to, w 78 minucie trener Stali Mielec dokonał dwóch zmian - Gerstenstein wszedł za Jaunzemsa, a Meriluoto za Hinokio. W 83 minucie to zawodnik Stali Mielec, Shkurin, strzelił gola, wyrównując wynik na 1:1. W doliczonym czasie gry, w 90+3 minucie, to kolejny zawodnik Stali Mielec, Wlazlo, zdobył bramkę dającą swojej drużynie zwycięstwo.

W ostatniej minucie doliczonego czasu gry żółtą kartkę otrzymał Yakub z Puszczy Niepołomice oraz Wlazlo z Stali Mielec. Cały mecz zakończył się wynikiem: Stal Mielec: 2, Puszcza Niepołomice: 1.

Skład meczu z dnia 2024-02-09

Stal Mielec

K. Kiereś - trener

Mateusz Kochalski (1) bramkarz

Bert Esselink (3) obrońca

Mateusz Matras (21) obrońca

Maksymilian Pingot (55) obrońca

Alvis Jaunzems (27) pomocnik

Rafael Santos (22) pomocnik

Piotr Wlazło (18) pomocnik

Krystian Getinger (23) pomocnik

Maciej Domański (10) napastnik

Koki Hinokio (8) napastnik

Ilia Shkurin (17) napastnik

Puszcza Niepołomice

T. Tułacz - trener

Oliwier Zych (48) bramkarz

Piotr Mroziński (8) obrońca

Artur Crăciun (22) obrońca

Konrad Stępień (5) obrońca

Roman Yakuba (3) obrońca

Michał Walski (16) pomocnik

Jakub Serafin (14) pomocnik

Artur Siemaszko (9) pomocnik

Wojciech Hajda (70) pomocnik

Mateusz Cholewiak (11) pomocnik

Maciej Firlej (96) napastnik

Statystyki

Stal Mielec Puszcza Niepołomice Strzały na bramkę 9 3 Strzały poza światło bramki 6 3 Wszystkie strzały 17 8 Strzały zablokowane 2 2 Faule 11 13 Rzuty rożne 5 6 Spalone 0 0 Posiadanie piłki 74% 26% Żółte kartki 1 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 7 Suma podań 624 210 Dokładne podania 535 132 Procent dokładnych podań 86% 63%

Pomeczowe podsumowanie

Stal Mielec i Puszcza Niepołomice to drużyny piłkarskie, które przed meczem zajmowały odpowiednio 11. i 14. miejsce w tabeli. Do tej pory Stal Mielec wygrała 6 meczy, zremisowała 4 mecze i przegrała 8 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 22. Natomiast Puszcza Niepołomice wygrała 5 meczy, zremisowała 5 mecze i przegrała również 8 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 20. W tym konkretnym meczu zwyciężyła drużyna Stali Mielec, zdobywając tym samym dodatkowe 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna suma punktów dla Stali Mielec wynosi teraz 25, natomiast dla Puszczy Niepołomice pozostaje na poziomie 20.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Stalą Mielec a Puszczą Niepołomice, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Śląska Wrocław z Stalą Mielec odbędzie się 16 lutego 2024 roku o godzinie 20:30 na stadionie Tarczyński Arena w Wrocławiu. Natomiast mecz Legii Warszawa z Puszczą Niepołomice zostanie rozegrany 18 lutego 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Miejskim Legii Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.