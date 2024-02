Wyrównane spotkanie między Cadiz a Celta Vigo zakończone remisem 2:2

Poprzednie mecze Cadiz - Celta Vigo

W ostatnich trzech meczach między Cadizem a Celtą Vigo zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Abanca-Balaídos w Vigo dnia 2 września 2022 roku, gdzie Celta Vigo wygrała z wynikiem 3:0. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Nuevo Mirandilla w Cádiz dnia 28 maja 2023 roku, a Cadiz zwyciężył 1:0. Ostatnie starcie miało miejsce na stadionie Abanca-Balaídos w Vigo dnia 4 grudnia 2023 roku i zakończyło się remisem 1:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Cadiz: 2, Celta Vigo: 4

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Cadiz z Celtą Vigo, który odbywał się w Cádiz, gospodarze nie zdołali zdobyć żadnego gola, podczas gdy Celta Vigo objęła prowadzenie po trafieniu Aspasa w 11 minucie. W 33 minucie zawodnik Tapia z drużyny Celtów otrzymał żółtą kartkę za faul, a w 41 minucie Manquillo również z Celtów został ukarany żółtą kartką za podobne przewinienie.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Cadiz kontra Celta Vigo, który odbył się w mieście Cádiz, obie drużyny zaprezentowały się bardzo dobrze. Po pierwszej połowie wynik był korzystny dla Celty Vigo, która prowadziła 1:0. Jednak w drugiej części gry zobaczyliśmy wiele emocjonujących wydarzeń. W 57 minucie trener Celty Vigo dokonał dwóch zmian w składzie.

Gracz Jailson wszedł na boisko, zastępując Tapia, a Swedberg zastąpił Allende. To okazało się trafnym posunięciem, ponieważ już w 58 minucie Swedberg strzelił gola dla Celty Vigo, podwyższając wynik na 2:0. Jednak Cadiz nie zamierzał się poddawać i w 65 minucie trener dokonał trzech zmian w składzie. Guardiola wszedł na boisko za Gomeza, Kouame zastąpił Escalante'a, a Ramos Sobrino. To przyniosło efekty już po chwili, gdy Juanmi strzelił gola dla Cadizu w 66 minucie.

Mecz był bardzo intensywny i emocjonujący, co potwierdził żółta kartka dla Juamni'ego z drużyny Cadiz za faul w 72 minucie oraz żółta kartka dla Aspasa z Celty Vigo w 76 minucie. Obie drużyny kontynuowały walkę do samego końca. W 84 minucie trener Celty Vigo dokonał kolejnej zmiany, wprowadzając Domingueza za Swedberga. Natomiast w 86 minucie trener Cadizu zdecydował się na zmianę, w której Zaldua wszedł na boisko za Carcelena. W tej samej minucie Alcaraz otrzymał żółtą kartkę za faul.

W ostatnich minutach meczu obie drużyny dążyły do zdobycia zwycięskiego gola. W 87 minucie trener Cadizu dokonał kolejnej zmiany, wprowadzając Machisa za Navarro. Ostatecznie to właśnie Machis strzelił gola dla Cadizu w doliczonym czasie gry, ustalając wynik na 2:2. Cały mecz zakończył się remisem 2:2 między Cadizem a Celtą Vigo. Obie drużyny zaprezentowały wysoki poziom i dostarczyły kibicom wiele emocji.

Skład meczu z dnia 2024-02-25

Cadiz

M. Pellegrino - trener

Jeremías Ledesma (1) bramkarz

Iza Carcelén (20) obrońca

Jorge Meré (22) obrońca

Víctor Chust (5) obrońca

Javier Hernández (15) obrońca

Rubén Sobrino (7) pomocnik

Rubén Alcaraz (4) pomocnik

Gonzalo Escalante (17) pomocnik

Robert Navarro (27) pomocnik

Juanmi (9) napastnik

Maximiliano Gómez (25) napastnik

Celta Vigo

Rafael Benítez - trener

Vicente Guaita (25) bramkarz

Javier Manquillo (22) obrońca

Carl Starfelt (2) obrońca

Unai Núñez (4) obrońca

Manuel Sánchez (23) obrońca

Tadeo Allende (9) pomocnik

Renato Tapia (5) pomocnik

Fran Beltrán (8) pomocnik

Luca De La Torre (14) pomocnik

Iago Aspas (10) napastnik

Jørgen Strand Larsen (18) napastnik

Statystyki

Cadiz Celta Vigo Strzały na bramkę 5 3 Strzały poza światło bramki 9 2 Wszystkie strzały 17 7 Strzały zablokowane 3 2 Faule 13 20 Rzuty rożne 8 1 Spalone 3 2 Posiadanie piłki 66% 34% Żółte kartki 2 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 3 Suma podań 537 298 Dokładne podania 411 165 Procent dokładnych podań 77% 55% Gole oczekiwane 1.75 0.69

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Cadiz i Celta Vigo, przed meczem Celta Vigo zajmowała 17. miejsce w tabeli, natomiast Cadiz było na 18. pozycji. Do tej pory Celta Vigo wygrała 4 mecze, zremisowała 8 razy i przegrała 13 spotkań, co dało im sumę 20 punktów. Z kolei Cadiz wygrał 2 mecze, zremisował 11 razy i przegrał 12 meczów, co przełożyło się na zdobycie 17 punktów. W ostatnim meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualnie tabela przedstawia się następująco: Cadiz ma 18 punktów, a Celta Vigo posiada ich już 21.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Cadizem a Celtą Vigo, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Rayo Vallecano a Cadizem odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 16:15 na stadionie Vallecas w Madrycie. Natomiast Celtę Vigo czeka starcie z Almerią, które zostanie rozegrane 1 marca 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Abanca-Balaídos w Vigo.