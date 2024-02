Wyrównane spotkanie Puszczy Niepołomice z Zagłębiem Lubin - 2:2

Poprzedni mecz między Puszczą Niepołomice a Zagłębiem Lubin

Mecz pomiędzy drużynami Zagłębia Lubin i Puszczy Niepołomice, rozegrany na stadionie Zagłębia Lubin w miejscowości Lubin, zakończył się wynikiem 1:0 na korzyść gospodarzy. Jedynego gola w tym spotkaniu zdobyła drużyna Zagłębia Lubin.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Puszczy Niepołomice z Zagłębiem Lubin zakończyła się wynikiem 1:2. W 8 minucie Yakuba zdobył bramkę dla Puszczy Niepołomice. Jednak w 31 minucie Lawniczak strzelił gola dla Zagłębia Lubin, wyrównując wynik. Na dziesięć minut przed przerwą, w 40 minucie Kurminowski zdobył kolejną bramkę dla Zagłębia Lubin, dając swojej drużynie prowadzenie.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Puszcza Niepołomice z Zagłębiem Lubin, który odbył się w Krakowie, gospodarze zdołali odrobić straty i doprowadzić do remisu. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:2 na korzyść Zagłębia Lubin.

Na początku drugiej połowy trener Puszczy Niepołomice dokonał dwóch zmian w składzie. Gracz Firlej wszedł na boisko, zastępując Siemaszko, a Lee Jin-Hyun zastąpił Walskiego. Następnie, w 61 minucie Thiago wszedł na boisko za Hajdę. W odpowiedzi trener Zagłębia Lubin dokonał zmiany w 62 minucie. Mroz wszedł na boisko, zastępując Poletanovica.

Jednak to Puszcza Niepołomice zdobyła kolejnego gola w 63 minucie dzięki strzałowi Zapolnika. W dalszej części meczu trener Zagłębia Lubin dokonał dwóch zmian w składzie. Makowski wszedł na boisko za Buletse, a Wdowiak zastąpić Pienkę. W 82 minucie trener Puszczy Niepołomice dokonała kolejnej zmiany - Wojcinowicz wszedl za Koja. Również trener Zagłąbia Lubin postanowiła wprowadzić nowego zawodnika - Munoz zastąpił Kurminowskiego.

W 87 minucie Serafin z drużyny Puszczy Niepołomice otrzymał żółtą kartkę. W ostatnich minutach meczu trener Puszczy Niepołomice dokonał ostatniej zmiany - Poczobut wszedł na boisko, zastępując Serafina. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2.

Skład meczu z dnia 2024-02-25

Puszcza Niepołomice

T. Tułacz - trener

Oliwier Zych (48) bramkarz

Ioan-Calin Revenco (67) obrońca

Artur Crăciun (22) obrońca

Roman Yakuba (3) obrońca

Michał Koj (21) obrońca

Jakub Serafin (14) pomocnik

Konrad Stępień (5) pomocnik

Artur Siemaszko (9) pomocnik

Wojciech Hajda (70) pomocnik

Michał Walski (16) pomocnik

Kamil Zapolnik (25) napastnik

Zagłębie Lubin

W. Fornalik - trener

Sokratis Dioudis (87) bramkarz

Bartosz Kopacz (2) obrońca

Michał Nalepa (25) obrońca

Aleks Ławniczak (5) obrońca

Luís Mata (55) obrońca

Marko Poletanović (20) pomocnik

Damian Dąbrowski (8) pomocnik

Kacper Chodyna (7) pomocnik

Serhii Buletsa (16) pomocnik

Tomasz Pieńko (21) pomocnik

Dawid Kurminowski (90) napastnik

Statystyki

Puszcza Niepołomice Zagłębie Lubin Strzały na bramkę 7 6 Strzały poza światło bramki 0 9 Wszystkie strzały 11 24 Strzały zablokowane 4 9 Faule 8 5 Rzuty rożne 5 7 Spalone 3 3 Posiadanie piłki 43% 57% Żółte kartki 1 0 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 4 5 Suma podań 368 491 Dokładne podania 280 424 Procent dokładnych podań 76% 86%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Puszcza Niepołomice i Zagłębie Lubin, przed meczem Zagłębie zajmowało 10. miejsce w tabeli, a Puszcza 16. miejsce. Do tej pory Zagłębie wygrało 7 meczy, zremisowało 5 i przegrało 9, co dało im sumę punktów wynoszącą 26. Natomiast Puszcza wygrała 5 meczy, zremisowała 6 i przegrała 9, co dało im sumę punktów wynoszącą 21. W meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie Puszcza Niepołomice ma 22 punkty, a Zagłębie Lubin ma 27 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Puszczą Niepołomice a Zagłębiem Lubin, wiemy już, kiedy odbędą się kolejne spotkania obydwóch drużyn. Mecz ŁKS-u Łódź z Puszczą Niepołomice zostanie rozegrany 3 marca 2024 roku o godzinie 12:30 na stadionie Miejski ŁKS w Łodzi. Natomiast mecz Zagłębia Lubin z Koroną Kielce odbędzie się tego samego dnia o godzinie 15:00 na stadionie Zagłębia w Lubinie. Będzie to kolejna okazja dla fanów obu zespołów, aby wspierać swoje ulubione drużyny i cieszyć się emocjami towarzyszącymi meczom piłkarskim.