Wyrównany remis Bruk-Bet Termalica Nieciecza z Wisłą Płock

Poprzednie mecze Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Płock

W trzech ostatnich meczach między Bruk-Bet Termalicą Nieciecza a Wisłą Płock padło łącznie 8 goli. Pierwsze spotkanie, które odbyło się na stadionie Im. Kazimierza Górskiego w Płocku dnia 5 listopada 2021 roku, zakończyło się remisem 1:1. Drugi mecz, rozegrany na stadionie Sportowy Bruk-Bet Termalica w Niecieczy dnia 1 maja 2022 roku, zakończył się zwycięstwem gospodarzy wynikiem 1:0. Ostatnie starcie miało miejsce na stadionie Orlen w Płocku dnia 19 sierpnia 2023 roku i zakończyło się zwycięstwem Wisły Płock wynikiem 3:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Bruk-Bet Termalica Nieciecza: 3, Wisła Płock: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Bruk-Bet Termaliki Nieciecza z Wisłą Płock zakończyła się wynikiem 2:1 na korzyść gospodarzy. W 6 minucie Sekulski zdobył bramkę dla Wisły Płock, jednak już cztery minuty później Karasek wyrównał dla Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. W 18 minucie Karasek otrzymał żółtą kartkę za faul. W 26 minucie Nowakowski strzelił kolejnego gola dla drużyny gospodarzy. Przed przerwą Vallo z Wisły Płock również został ukarany żółtą kartką w 44 minucie.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Bruk-Bet Termalika Nieciecza z Wisłą Płock padły kolejne gole, co zmieniło wynik spotkania.

W 46 minucie trener Wisły Płock dokonał dwóch zmian w swojej drużynie - Grzegorz Gric wszedł na boisko zastępując Jimeneza, a Kocyla zastąpił Lorenc. W tej samej minucie żółtą kartkę otrzymał Jach z Wisły Płock. W 63 minucie trener Bruk-Bet Termaliki Nieciecza postanowił również dokonać zmiany - Fassbender wszedł na boisko zastępując Jakubika. Natomiast w drużynie Wisły Płock Laskowski wszedł na boisko, zastępując Vallo. W 68 minucie Hilbrycht z Bruk-Bet Termaliki Nieciecza otrzymał żółtą kartkę.

Niewiele później, w 73 minucie Kocyla strzelił gola dla Wisły Płock, wyrównując wynik. W 76 minucie trener Bruk-Bet Termaliki Nieciecza dokonał dwóch zmian - Branecki wszedł na boisko, zastępując Wrobla, a Dombrovskiy zastąpił Nowakowskiego. W 78 minucie Tomczyk strzelił gola dla Wisły Płock, jednak po weryfikacji systemem VAR gol został anulowany. W tej samej minucie żółtą kartkę otrzymał Wolski z Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. W 83 minucie Spendlhofer z Bruk-Bet Termaliki Nieciecza otrzymał żółtą kartkę.

W 86 minucie trener Bruk-Bet Termaliki Nieciecza dokonał kolejnych dwóch zmian - Trubeha wszedł na boisko, zastępując Ambrosiewicza, a Zaviyskyi zastąpił Wolskiego. W doliczonym czasie gry, w 90+7 minucie Laskowski otrzymał żółtą kartkę. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Wisła Płock, przed meczem Wisła Płock zajmowała 9 miejsce w tabeli, natomiast Bruk-Bet Termalica Nieciecza zajmowała 11 miejsce. Do tej pory Wisła Płock wygrała 9 meczy, zremisowała 6 meczy i przegrała 6 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 33. Natomiast Bruk-Bet Termalica Nieciecza wygrała 7 meczy, zremisowała 7 meczy i przegrała 7 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 28. W tym konkretnym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualna sytuacja prezentuje się następująco: Bruk-Bet Termalica Nieciecza ma teraz 29 punktów, a Wisła Płock ma teraz 34 punkty.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Bruk-Bet Termalicą Nieciecza a Wisłą Płock, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Znicza Pruszków z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza odbędzie się 8 marca 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Znicza w Pruszkowie. Natomiast mecz Wisły Płock z Górnikiem Łęczna zostanie rozegrany 11 marca 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Orlen w Płocku.