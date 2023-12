Mecz błędów w Radomiu. Radomiak i Górnik Zabrze podzieliły się punktami.

Poprzednie mecze Radomiak Radom - Górnik Zabrze

W ostatnich trzech meczach między Radomiakiem Radom a Górnikiem Zabrze wyraźną przewagę miała drużyna z Zabrza. Pierwszy mecz, który odbył się na stadionie Lekkoatletyczno-Piłkarskim Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu, zakończył się wynikiem 0:3 na korzyść Górnika Zabrze. Następnie, drugi mecz rozegrany na stadionie Im. Ernesta Pohla w Zabrzu zakończył się remisem 0:0. Ostatni mecz również odbył się na tym samym stadionie i znowu to Radomiak Radom okazał się lepszy, wygrywając 2:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Górnik Zabrze: 3, Radomiak Radom: 2

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy Radomiakiem Radom a Górnikiem Zabrze zakończyła się wynikiem 1:1. W 19 minucie Ennali zdobył gola dla drużyny Górnika Zabrze, dając jej prowadzenie. Jednak w 44 minucie Rossi strzelił bramkę dla Radomiaka Radom, wyrównując wynik. W ostatnich minutach pierwszej połowy arbiter ukarał żółtymi kartkami Luizao z Radomiaka Radom oraz Barczaka i Siplaka z Górnika Zabrze.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Radomiak Radom z Górnikiem Zabrze, który odbył się w Radomiu, gospodarze utrzymali wynik 1:1, który został ustalony już w pierwszej połowie. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, trener drużyny Radomiaka Radom zdecydował się na zmianę.

Gracz Pik wszedł na boisko, zastępując Jakubika. Pięć minut później Janicki z drużyny Górnika Zabrze otrzymał żółtą kartkę za faul. Jednak sytuacja dla Górnika pogorszyła się w 52 minucie, gdy Barczak został ukarany czerwoną kartką i musiał opuścić boisko. W odpowiedzi na to, trener Górnika Zabrze dokonał zmiany w 55 minucie. Olkowski wszedł na boisko, zastępując Musiolika.

W 63 minucie Kaput z drużyny Radomiaka Radom otrzymał żółtą kartkę za faul. W kolejnych minutach obie drużyny dokonały kilku zmian personalnych. W 68 minucie Leandro wszedł na boisko, zastępując Semedo w drużynie Radomiaka Radom. Minutę później Rossi otrzymał żółtą kartkę dla tej samej drużyny. W 76 minucie trener Radomiaka Radom dokonał dwóch zmian - Donis wszedł na boisko, zastępując Semedo, a Okoniewski zastąpił Luizao.

W 77 minucie Pacheco z drużyny Górnika Zabrze otrzymał żółtą kartkę. W odpowiedzi na to, trener Górnika Zabrze dokonał trzech zmian w 79 minucie - Lukoszek wszedł na boisko, zastępując Yokotę, Nascimento zastąpił Pacheco, a Dadok Kapralika. W końcowych minutach meczu trener Radomiaka Radom dokonał ostatniej zmiany - Rocha wszedł na boisko, zastępując Wolskiego. Natomiast w 88 minucie trener Górnika Zabrze dokonał ostatniej zmiany - Dadok wszedł na boisko, zastępując Kapralika. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:1 dla obu drużyn - Radomiak Radom i Górnik Zabrze.

Skład meczu z dnia 2023-12-09

Radomiak Radom

M. Kędziorek - trener

Albert Posiadała (12) bramkarz

Damian Jakubik (14) obrońca

Raphael Rossi (29) obrońca

Mateusz Cichocki (16) obrońca

Dawid Abramowicz (33) obrońca

Luizão (8) pomocnik

Michał Kaput (6) pomocnik

Lisandro Semedo (7) pomocnik

Rafał Wolski (27) pomocnik

Edi Semedo (99) pomocnik

Pedro Henrique (96) napastnik

Górnik Zabrze

J. Urban - trener

Daniel Bielica (1) bramkarz

Norbert Barczak (19) obrońca

Kryspin Szcześniak (5) obrońca

Rafał Janicki (26) obrońca

Michal Siplak (25) obrońca

Dani Pacheco (8) pomocnik

Damian Rasak (6) pomocnik

Daisuke Yokota (18) pomocnik

Adrian Kaprálik (7) pomocnik

Lawrence Ennali (11) pomocnik

Sebastian Musiolik (9) napastnik

Statystyki

Radomiak Radom Górnik Zabrze Strzały na bramkę 6 2 Strzały poza światło bramki 6 6 Wszystkie strzały 14 11 Strzały zablokowane 2 3 Faule 11 13 Rzuty rożne 11 3 Spalone 0 0 Posiadanie piłki 61% 39% Żółte kartki 3 5 Czerwone kartki 0 1 Interwencja bramkarza 1 5 Suma podań 441 289 Dokładne podania 372 219 Procent dokładnych podań 84% 76%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Radomiak Radom i Górnik Zabrze, przed meczem obie drużyny zajmowały odpowiednio 8. i 9. miejsce w tabeli. Do tej pory obie drużyny wygrały po 6 meczów, zremisowały po 4 mecze i przegrały po 7 meczów, co daje im sumarycznie po 22 punkty. W ostatnim meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie, co oznacza, że aktualnie zarówno Radomiak Radom, jak i Górnik Zabrze mają po 23 punkty na swoim koncie.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Radomiakiem Radom a Górnikiem Zabrze, kolejne spotkania obydwóch zespołów zostały ustalone. Mecz Radomiaka Radom z Lechem Poznań odbędzie się 16 grudnia 2023 roku o godzinie 20:00 na stadionie Radomiaka w Radom. Natomiast mecz Górnika Zabrze z Wartą Poznań zaplanowano na 15 grudnia 2023 roku o godzinie 18:00 na stadionie Im. Ernesta Pohla w Zabrze.