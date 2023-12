Zagłębie Lubin II wygrywa 2:0 z Hutnikiem Kraków w meczu 20. kolejki II ligi

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa wczorajszego meczu Zagłębia Lubin II z Hutnikiem Kraków zakończyła się wynikiem 1:0 dla gospodarzy. W 32 minucie Kolan z drużyny Zagłębie Lubin II otrzymał żółtą kartkę. W 38 minucie bramkę dla Zagłębia Lubin II zdobył Adamski. W 43 minucie Popielec z drużyny Zagłębie Lubin II również otrzymał żółtą kartkę. W doliczonym czasie pierwszej połowy, czyli w 45+1 minucie, żółtą kartkę otrzymał Jach z drużyny Zagłębie Lubin II, a w 45+2 minucie Hoyo-Kowalski z drużyny Hutnik Kraków.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Zagłębia Lubin II z Hutnikiem Kraków, który odbył się w Lubinie, gospodarze potwierdzili swoją przewagę.

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Zagłębia Lubin II. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, trener drużyny Zagłębia Lubin II dokonał dwóch zmian. Gracz Dudziński wszedł na boisko, zastępując Popielca, a Lepczyński zastąpił Kolana. W 56 minucie zawodnik Hutnika Kraków, Kielis, otrzymał żółtą kartkę za faul. W 73 minucie kolejna zmiana w drużynie Zagłębia Lubin II - Szafranek wszedł na boisko, zastępując Adamskiego.

Minutę później zawodnik Hutnika Kraków, Budziński, również otrzymał żółtą kartkę. W 77 minucie trener Hutnika Kraków dokonał zmiany - Jania wszedł na boisko za Glogowskiego. W 80 minucie kolejna żółta kartka został pokazana zawodnikowi Hutnika Kraków - Świątek został ukarany za faul. W 87 minucie obydwie drużyny dokonały zmiany - Ikwuka wszedł na boisko za Leleka w drużynie Hutnika Kraków, a Antkiewicz zastąpił Masiaka w drużynie Zagłębia Lubin II. W doliczonym czasie gry, w 90+4 minucie, zawodnik Zagłębia Lubin II, Kruszelnicki, zdobył bramkę, podwyższając wynik na 2:0 dla gospodarzy.

W ostatnich minutach meczu emocje sięgnęły zenitu. W 90+6 minucie zawodnik Hutnika Kraków, Budziński, otrzymał czerwoną kartkę i został usunięty z boiska. Cały mecz zakończył się wynikiem: Zagłębie Lubin II - 2, Hutnik Kraków - 0.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem sytuacja każdej drużyny wyglądała następująco: Zagłębie Lubin II miało 2 punkty, a Hutnik Kraków nie zdobył jeszcze żadnego punktu. Po meczu, w którym Zagłębie Lubin II wygrało 2:0, Hutnik Kraków zajmuje 6. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Hutnika Kraków wygrała 9 mecze, zremisowała 3 mecze, a przegrała 8 meczy. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 30. Zagłębie Lubin II zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Zagłębia Lubin II wygrała 8 meczy, zremisowała 4 mecze, a przegrała 8 meczy. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 28. W wyniku tego meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Zagłębie Lubin II ma teraz 29 punktów.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Zagłębiem Lubin II a Hutnikiem Kraków, kolejne spotkania obydwóch drużyn zostały ustalone. Mecz pomiędzy Sandecją Nowy Sącz a Zagłębiem Lubin II odbędzie się 24 lutego 2024 roku na stadionie Im. Ojca Władysława Augustynka w Nowym Sączu. Natomiast mecz Hutnika Kraków z GKS-em Jastrzębie zaplanowano również na 24 lutego 2024 roku na stadionie Suche Stawy w Krakowie.