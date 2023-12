Zagłębie Lubin zremisowało z Ruchem Chorzów 2:2 mimo osłabienia

Dwie bramki kluczem do zwycięstwa Wisły Płock nad Podbeskidziem Bielsko-Biała

Poprzedni mecz między Ruchem Chorzów a Zagłębiem Lubin

W meczu pomiędzy Zagłębiem Lubin a Ruchem Chorzów, który odbył się w miejscowości Lubin dnia 23 lipca 2023 roku o godzinie 17:30, zwycięstwo odniosła drużyna gospodarzy. Zagłębie Lubin pokonało Ruch Chorzów rezultatem 2:1.

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Ruchem Chorzów a Zagłębiem Lubin, który odbywał się w Chorzowie, gospodarze nie zdołali zdobyć żadnej bramki, podczas gdy goście z Lubina objęli prowadzenie w 9 minucie za sprawą gola strzelonego przez Kurminowskiego. W 40 minucie zawodnik Chodyna z drużyny Zagłębia Lubin otrzymał żółtą kartkę. Wynik po pierwszej połowie to: Ruch Chorzów 0, Zagłębie Lubin 1.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Ruchem Chorzów a Zagłębiem Lubin, który odbył się w Chorzowie, doszło do wielu emocjonujących wydarzeń. Po pierwszej połowie wynik był niekorzystny dla gospodarzy - Ruch Chorzów: 0, Zagłębie Lubin: 1. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie trener Ruchu Chorzów zdecydował się na zmianę w składzie.

Gracz Letniowski wszedł na boisko, zastępując Michalskiego. Jednak to drużyna Zagłębia Lubin jako pierwsza zdobył bramkę w tej części meczu. W 50 minucie gracz o nazwisku Chodyna strzelił gola dla swojego zespołu. W 54 minucie żółtą kartkę otrzymał Lawniczak z drużyny Zagłębia Lubin. W odpowiedzi na to, trener Ruchu Chorzów dokonał kolejnej zmiany w składzie w 62 minucie - Steczyk wszedł na boisko, zastępując Monetę.

W kolejnych minutach obie drużyny dokonały jeszcze kilku zmian personalnych. W 67 minucie Feliks wszedł na boisko za Starzyńskiego w drużynie Ruchu Chorzów, a Makowski zastąpił Poletanovica w drużynie Zagłębia Lubin w 72 minucie. W 74 minucie żółtą kartkę otrzymał Szczepan z drużyny Ruch Chorzów. W odpowiedzi na to, trener Zagłębia Lubin dokonał dwóch zmian w składzie - Mroz wszedł na boisko za Buletsę, a Pienko zastąpił Wdowiaka, obie zmiany miały miejsce w 76 minucie. W końcówce meczu Ruch Chorzów odrobił straty i zdobył dwie bramki.

W 78 minucie Feliks strzelił gola dla swojego zespołu, a w 82 minucie Letniowski podwyższył wynik na korzyść Ruchu Chorzów. W doliczonym czasie gry trener Ruchu Chorzów dokonał ostatniej zmiany - Plaskowski wszedł na boisko, zastępując Kozaka w 90+1 minucie. Niestety dla drużyny Ruchu Chorzów, w tej samej minucie Szczepan otrzymał czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko. Na koniec meczu wynik brzmiał: Ruch Chorzów: 2, Zagłębie Lubin: 2. Mecz był pełen emocji i dynamicznych akcji obu drużyn, które ostatecznie podzieliły się punktami po remisowym spotkaniu.

Skład meczu z dnia 2023-12-08

Ruch Chorzów

J. Wos - trener

Krzysztof Kamiński (31) bramkarz

Konrad Kasolik (2) obrońca

Przemysław Szur (4) obrońca

Mateusz Bartolewski (77) obrońca

Kacper Michalski (26) pomocnik

Szymon Szymański (20) pomocnik

Tomasz Swędrowski (6) pomocnik

Łukasz Moneta (13) pomocnik

Miłosz Kozak (70) napastnik

Daniel Szczepan (95) napastnik

Filip Starzyński (22) napastnik

Zagłębie Lubin

W. Fornalik - trener

Jasmin Burić (1) bramkarz

Mateusz Grzybek (13) obrońca

Bartosz Kopacz (2) obrońca

Aleks Ławniczak (5) obrońca

Luís Mata (55) obrońca

Damian Dąbrowski (8) pomocnik

Marko Poletanović (20) pomocnik

Kacper Chodyna (7) pomocnik

Serhii Buletsa (16) pomocnik

Mateusz Wdowiak (77) pomocnik

Dawid Kurminowski (90) napastnik

Statystyki

Ruch Chorzów Zagłębie Lubin Strzały na bramkę 5 6 Strzały poza światło bramki 3 4 Wszystkie strzały 11 13 Strzały zablokowane 3 3 Faule 17 7 Rzuty rożne 4 7 Spalone 0 0 Posiadanie piłki 42% 58% Żółte kartki 3 2 Czerwone kartki 1 0 Interwencja bramkarza 4 3 Suma podań 359 496 Dokładne podania 269 402 Procent dokładnych podań 75% 81%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Ruch Chorzów i Zagłębie Lubin, przed meczem Zagłębie Lubin zajmowało 7. miejsce w tabeli, a Ruch Chorzów 17. miejsce. Do tej pory Zagłębie Lubin wygrało 7 meczy, zremisowało 3 mecze i przegrało 7 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 24. Natomiast Ruch Chorzów wygrał tylko 1 mecz, zremisował 8 meczy i przegrał 8 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 11. W tym konkretnym meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie Ruch Chorzów ma 12 punktów, a Zagłębie Lubin ma 25 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Ruchem Chorzów a Zagłębiem Lubin, kolejne spotkania obydwóch zespołów zostały ustalone. Mecz ŁKS-u Łódź z Ruchem Chorzów odbędzie się 17 grudnia 2023 roku o godzinie 12:30 na stadionie Miejskim ŁKS w Łodzi. Natomiast mecz Zagłębia Lubin z Śląskiem Wrocław zaplanowany jest na 15 grudnia 2023 roku o godzinie 20:30 na stadionie Zagłębia w Lubinie.