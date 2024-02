Znicz Pruszków wygrywa ciężko wywalczonym golem z Zagłębiem Sosnowiec

Poprzedni mecz między Zagłębiem Sosnowiec a Zniczem Pruszków

W meczu między Zniczem Pruszków a Zagłębiem Sosnowiec, który odbył się na stadionie Znicza w Pruszkowie, padł wynik 1:0 na korzyść drużyny gospodarzy. Jedynego gola zdobył Znicz Pruszków.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Zagłębia Sosnowiec z Zniczem Pruszków zakończyła się wynikiem 0:1. W 21 minucie zawodnik o nazwisku Tabara zdobył bramkę dla drużyny Znicza Pruszków. W 32 minucie sędzia ukarał żółtą kartką gracza Bykova z drużyny Zagłębia Sosnowiec.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Zagłębie Sosnowiec z Zniczem Pruszków, który odbył się w Sosnowcu, gospodarze nie zdołali odrobić straty z pierwszej połowy. Wynik 0:1 utrzymał się do końca spotkania. W 51 minucie żółtą kartkę otrzymał Tkachuk z drużyny Znicza Pruszków.

W 63 minucie trener Zagłębia Sosnowiec dokonał zmiany, wprowadzając na boisko Kirejczyka, który zastąpił Zielonkę. W 80 minucie kolejna zmiana w drużynie gospodarzy - Sukhotskyi wszedł na boisko, zastępując Bykova. W 84 minucie trener Znicza Pruszków dokonał zmiany, wprowadzając Krajewskiego za Proczka. Cztery minuty później kolejna zmiana w drużynie gości - Wawszczyk wszedł na boisko, zastępując Tabarę. W doliczonym czasie gry (90+2 minuta) ostatnia zmiana w drużynie Znicza Pruszków - Kendzia wszedł na boisko, zastępując Nowaka.

Podsumowując cały mecz, Zagłębie Sosnowiec przegrało ze Zniczem Pruszków wynikiem 0:1.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Zagłębie Sosnowiec i Znicz Pruszków, przed meczem Znicz Pruszków zajmował 13. miejsce w tabeli, natomiast Zagłębie Sosnowiec było na 18. miejscu. Do tej pory Znicz Pruszków wygrał 7 meczy, zremisował 2 mecze i przegrał 10 meczy, co dało im sumę 23 punktów. Natomiast Zagłębie Sosnowiec wygrało tylko 2 mecze, zremisowało 5 meczy i przegrało aż 12 meczy, co przełożyło się na sumę 11 punktów. W ostatnim meczu Znicz Pruszków odniósł zwycięstwo i zdobył dodatkowe 3 punkty. Aktualnie tabela wygląda następująco: Zagłębie Sosnowiec - 11 punktów oraz Znicz Pruszków - 26 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Zagłębiem Sosnowiec a Zniczem Pruszków, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Resovią Rzeszów a Zagłębiem Sosnowiec odbędzie się 25 lutego 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Stal w Rzeszowie. Natomiast Znicz Pruszków zmierzy się z Lechią Gdańsk tego samego dnia o godzinie 15:00 na stadionie Znicza w Pruszkowie.