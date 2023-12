Zwycięstwo GKS Tychy nad Polonią Warszawa 1:0 w 18. kolejce I ligi

Dwie bramki kluczem do zwycięstwa Wisły Płock nad Podbeskidziem Bielsko-Biała

Poprzedni mecz między GKS-em Tychy a Polonią Warszawa

W meczu pomiędzy Polonią Warszawa a GKS-em Tychy, który odbył się na stadionie Polonii Im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie, zwycięstwo odniosła drużyna GKS-u Tychy. Wynik spotkania to 2:3 na korzyść gości.

Pomeczowe podsumowanie

Drużyna GKS Tychy przed meczem zajmowała 4. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrała 9 meczy, zremisowała 1 mecz i przegrała 6 meczy. Suma ich punktów wynosiła 28. Po wygranej w ostatnim meczu zdobyli dodatkowe 3 punkty, co daje im aktualnie 31 punktów. Drużyna Polonia Warszawa przed meczem zajmowała 14. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrała 5 meczy, zremisowała 4 mecze i przegrała 8 meczy. Suma ich punktów wynosiła 19 i nie zdobyli żadnych dodatkowych punktów w ostatnim meczu. Aktualnie drużyna GKS Tychy znajduje się nadal na czwartym miejscu w tabeli z sumą punktów równą 31. Drużyna Polonia Warszawa utrzymuje się na czternastej pozycji z sumą punktów równą 19.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między GKS-em Tychy a Polonią Warszawa, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz GKS-u Tychy z Stalą Rzeszów odbędzie się 17 grudnia 2023 roku o godzinie 18:00 na stadionie Miejskim w Tychach. Natomiast mecz Wisły Kraków z Polonią Warszawa zostanie rozegrany tego samego dnia o godzinie 12:40 na stadionie Miejskim Im. Henryka Reymana w Krakowie.