Zwycięstwo Rayo Vallecano nad Real Betis 2:0 w 29. kolejce La Liga

Poprzednie mecze Rayo Vallecano - Real Betis

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Rayo Vallecano a Realem Betis padło łącznie 8 goli. Pierwszy mecz został rozegrany na stadionie Vallecas w miejscowości Madryt dnia 8 stycznia 2023 roku, a wynik brzmiał Rayo Vallecano : 1, Real Betis : 2. Drugi mecz odbył się na stadionie Benito Villamarín w Sewilli dnia 15 maja 2023 roku, a wynik brzmiał Real Betis : 3, Rayo Vallecano : 1. Ostatni mecz również odbył się na stadionie Benito Villamarín w Sewilli dnia 2 września 2023 roku, a wynik brzmiał Real Betis : 1, Rayo Vallecano : 0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Rayo Vallecano: 2, Real Betis: 6

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Rayo Vallecano z Realem Betis zakończyła się wynikiem 1:0 na korzyść Rayo Vallecano. W 28 minucie de Tomas otrzymał żółtą kartkę za przewrócenie przeciwnika. Minutę później Perez z drużyny Real Betis również został ukarany żółtą kartką za podobne przewinienie. W 38 minucie Pezzella z drużyny Real Betis również otrzymał żółtą kartkę za podobne zachowanie. W 40 minucie Lejeune strzelił gola dla Rayo Vallecano, dając swojej drużynie prowadzenie.

W doliczonym czasie pierwszej połowy, w 45+2 minucie, Mumin z drużyny Rayo Vallecano otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Rayo Vallecano z Realem Betis, który odbył się w Madrycie, gospodarze utrzymali swoją przewagę. W 54 minucie zawodnik Realu Betis, Johnny, został zmieniony przez Isco. Kilka minut później, w 60 minucie, de Tomas z Rayo Vallecano ustąpił miejsca dla Camello. W tej samej minucie Garcia również opuścił boisko, a jego miejsce zajął Ciss. W 68 minucie Chavarria z Rayo Vallecano został zmieniony przez Espino, a Fekir z Realu Betis ustąpił miejsca dla Carvalho i Willian Jose dla Diaa.

W 78 minucie Camello strzelił gola dla Rayo Vallecano, podwyższając wynik na 2:0. De Frutos został zmieniony przez Ratiu, a Lopez przez Trejo. W 82 minucie Perez z Reala Betis został zmieniony przez Ezzalzouli i Fornals przez Rodri. W końcówce meczu doszło do kilku kartek: Isco otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie w 83 minucie, Lejeune otrzymał żółtą kartkę za faul w 85 minucie, Carvalho otrzymał żółtą kartkę za przewinienie w 90+4 minucie i Ciss otrzymał żółtą kartkę za faul w 90+8 minucie. Podsumowując, Rayo Vallecano pokonało Real Betis 2:0.

Skład meczu z dnia 2024-03-17

Rayo Vallecano

Iñigo Pérez - trener

Stole Dimitrievski (1) bramkarz

Iván Balliu (20) obrońca

Abdul Mumin (16) obrońca

Florian Lejeune (24) obrońca

Josep Chavarría (3) obrońca

Jorge de Frutos (19) pomocnik

Unai López (17) pomocnik

Óscar Valentín (23) pomocnik

Álvaro García (18) pomocnik

Raúl de Tomás (22) napastnik

Isi Palazón (7) napastnik

Real Betis

M. Pellegrini - trener

Rui Silva (13) bramkarz

Aitor Ruibal (24) obrońca

Germán Pezzella (6) obrońca

Chadi Riad (28) obrońca

Juan Miranda (3) obrońca

Guido Rodríguez (5) pomocnik

Johnny (4) pomocnik

Pablo Fornals (18) pomocnik

Nabil Fekir (8) pomocnik

Ayoze Pérez (10) pomocnik

Willian José (12) napastnik

Statystyki

Rayo Vallecano Real Betis Strzały na bramkę 4 1 Strzały poza światło bramki 1 3 Wszystkie strzały 8 11 Strzały zablokowane 3 7 Faule 22 16 Rzuty rożne 4 8 Spalone 2 2 Posiadanie piłki 38% 62% Żółte kartki 4 4 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 2 Suma podań 271 454 Dokładne podania 172 339 Procent dokładnych podań 63% 75% Gole oczekiwane 0.72 0.72

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Real Betis zajmował 7. miejsce w tabeli, a Rayo Vallecano 17. miejsce. Do tej pory Real Betis wygrał 10 meczy, zremisował 12 i przegrał 6, co daje im sumę punktów wynoszącą 42. Natomiast Rayo Vallecano wygrało 5 meczy, zremisowało 11 i przegrało 12, co daje im sumę punktów wynoszącą 26. W meczu pomiędzy tymi drużynami zwyciężyła Rayo Vallecano, zdobywając tym samym 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna sytuacja w tabeli przedstawia się następująco: Rayo Vallecano ma teraz 29 punktów, a Real Betis nadal utrzymuje swoje miejsce na siódmym miejscu z sumą punktów wynoszącą nadal 42.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Rayo Vallecano a Realem Betis, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Celty Vigo a Rayo Vallecano odbędzie się 31 marca 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Abanca-Balaídos w Vigo. Natomiast Girona FC zmierzy się z Realem Betis tego samego dnia o godzinie 16:15 na stadionie Municipalmontilivi w Girona.