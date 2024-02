Zwycięstwo Wisły Płock nad GKS Katowice 2:1 w meczu 21. kolejki I ligi

Poprzedni mecz między Wisłą Płock a GKS-em Katowice

W meczu pomiędzy GKS-em Katowice a Wisłą Płock, który odbył się na stadionie Ul. Bukowa w Katowicach, padło łącznie 5 goli. GKS Katowice zdominowało to spotkanie, zdobywając 4 bramki, podczas gdy Wisła Płock zdołała strzelić tylko jednego gola. Ostateczny wynik tego meczu to 4:1 na korzyść GKS-u Katowice.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Wisła Płock z GKS-em Katowice zakończyła się wynikiem 1:1. W 14 minucie Jedrych, zawodnik GKS-u Katowice, strzelił gola dla swojej drużyny. Jednak już w następnej minucie Szymański z Wisły Płock otrzymał żółtą kartkę. W 20 minucie Jach również został ukarany żółtą kartką w barwach Wisły Płock. Dopiero w 42 minucie Westermark, gracz Wisły Płock, strzelił gola dla swojego zespołu, doprowadzając do wyrównania wyniku.

W tej samej minucie Kozubal z GKS Katowice również otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Wisła Płock zmierzyła się z GKS-em Katowice. Wynik pierwszej połowy był remisowy, obie drużyny zdobyły po jednym golu. Jednak w drugiej części spotkania Wisła Płock zdołała zdobyć kolejną bramkę, co przesądziło o ich zwycięstwie. W 66 minucie doszło do zmiany w drużynie GKS-u Katowice. Gracz Aleman wszedł na boisko, zastępując Shibatę.

Dwie minuty później, w 68 minucie, trener Wisły Płock dokonał dwóch zmian - Gracza Grica wprowadził za Lorenc'a oraz Szwocha za Janusa. W 80 minucie nastąpiły kolejne zmiany w drużynach. W drużynie GKS-u Katowice Arak wszedł na boisko, zastępując Bergiera, a Marzec zastąpił Blada. W tym samym czasie trener Wisły Płock wprowadził Laskowskiego za Jimeneza oraz Lewandowskiego za Westermarka. W 87 minucie trener Wisły Płock dokonał ostatniej zmiany - Tomczyk wszedł na boisko, zastępując Gerbowskiego.

W doliczonym czasie gry (90+1 minuta) to właśnie Lewandowski strzelił gola dla Wisły Płock. Ostateczny wynik meczu to: Wisła Płock 2, GKS Katowice 1. Podsumowując, Wisła Płock zdołała odwrócić wynik meczu i wygrać dzięki bramce strzelonej przez Lewandowskiego w doliczonym czasie gry.

Pomeczowe podsumowanie

Wisła Płock przed meczem zajmowała 9. miejsce w tabeli, a drużyna GKS Katowice była na 11. miejscu. Do tej pory Wisła Płock wygrała 8 meczy, zremisowała 6 razy i przegrała 6 spotkań, co daje im sumę 30 punktów. Natomiast GKS Katowice wygrało 7 meczy, zremisowało 6 razy i przegrało również 6 spotkań, co daje im sumę 27 punktów. W meczu pomiędzy tymi drużynami zwyciężyła Wisła Płock, zdobywając tym samym dodatkowe 3 punkty. Aktualnie Wisła Płock ma więc na koncie 33 punkty, a GKS Katowice nadal utrzymuje się przy wyniku 27 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Wisłą Płock a GKS-em Katowice, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Bruk-Bet Termaliki Nieciecza z Wisłą Płock odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Sportowy Bruk-Bet Termalica w Nieciecza. Natomiast GKS Katowice zmierzy się z Miedzią Legnica 27 lutego 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie przy ulicy Bukowej w Katowicach.