Anglicy starli się z Niemcami na ulicy! Mocne sceny na EURO 2024, jest nagranie!

Reprezentacja Niemiec musi pogodzić się ze smakiem dużej porażki. Gospodarze turnieju, którzy byli jednym z faworytów do wygrania imprezy, przegrali z Hiszpanami i odpadli z mistrzostw Europy. Grupę niemieckich kibiców, oglądających spotkanie, zaczepili kibice reprezentacji Anglii, którzy zaczęli im dokuczać. Między fanami doszło do konfrontacji fizycznej. Mamy nagranie!

Kibice starli się po meczu EURO 2024. Mamy nagranie!

Fani reprezentacji Anglii i Niemiec nie przepadają za sobą od lat. Mimo że obie rywalizujące między sobą drużyny nie zagrały ze sobą na mistrzostwach Europy, to między samymi fanami doszło do konfrontacji. A wszystko po tym, jak Niemcy odpadli z imprezy i stali się przedmiotem drwin ze strony fanów z Wysp Brytyjskich. Grupka fanów zaczęła intonować piosenki wyśmiewające Niemców, a jeden z Anglików szukał zaczepki u niemieckiego fana, którego sprowokował do walki.

Bójka nie trwała długo, jednak była bardzo intensywna i obfitowała w kopniaki, jak też w przedmioty, które Anglicy rzucali w kierunku Niemców. Nagranie obiegło internet za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.