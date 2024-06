i Autor: AP Austria - Francja Transmisja TV Gdzie oglądać mecz Austria - Francja STREAM ONLINE LIVE 17.06.2024

Euro 2024

Austria - Francja Transmisja TV i stream online Gdzie oglądać mecz 17.06.2024

ch 18:43 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Mecz Austria - Francja to spotkanie naszych grupowych rywali. Faworytem jest oczywiście Francja, wicemistrz świata. Dla polskich kibiców to okazja, żeby zobaczyć, na co stać obie drużyny, z którymi Biało-Czerwoni powalczą o punkty w dwóch kolejnych meczach. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Austria - Francja Transmisja TV i stream online.