Aż nas cofnęło po nagraniu z Ronaldem Koemanem! Zbiera się na wymioty po tym, co robił podczas meczu Polska - Holandia. Wszystko się nagrało

Jakub Moder ocenił występ z Holandią. Nie może odżałować porażki, na to zwrócił uwagę

Nagle zrobiło się głośno o Michale Probierzu po meczu z Holandią. Wszyscy to zauważyli. Jednoznaczna ocena

Euro 2024: Grupa C

Pierwsze spotkanie Polski na mistrzostwach Europy wywołało sporo emocji, a bardzo dobry występ biało-czerwonych z Holandią sprawił, że podopieczni selekcjonera Michała Probierza dostali masę pochwał od internautów. Dobrych słów pod swoim adresem z pewnością nie usłyszy Ronald Koeman. Selekcjoner reprezentacji Holandii raz po raz był pokazywany przez kamery w czasie trwania pierwszego spotkania grupy D, ale po jednym z nagrań może on zapaść się pod ziemię. Siedzący na ławce trenerskiej Koeman dopuścił się bowiem zachowania, które przyprawia o wymioty. Tego nie da się już cofnąć, a nagranie błyskawicznie rozeszło się w mediach społecznościowych.

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie

Selekcjoner reprezentacji Holandii szybko został porównany do byłego trenera Niemców Joahima Loewa, który niejednokrotnie obrzydzał kibiców. Tym razem Koeman siedząc na ławce trenerskiej dłubał w swoich nozdrzach i niestety na tym nie poprzestał. Następnie kamery uchwyciły, jak wsadzał palce do ust i zajmował się konsumpcją tego, co udało mu się wydostać z nosa.

Non è stato semplice trovare il degno erede di Low, ma alla fine è arrivato.Koeman ha accolto questo onore ed onere.Questo pesante, ma orgoglioso ruolo, a cui solo i migliori ambiscono: l’Ambasciatore dell’arte della Mangiata delle caccole di naso.Questa è per te, Joachim 🥹 pic.twitter.com/XlJGqrKzul— CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) June 16, 2024

Internauci nie szczędzili mocnych słów pod adresem Koemana, który ich zdaniem widząc, że znajduje się w towarzystwie niemalże 60 tysięcy osób i mnóstwa kamer, mógł powstrzymać się od takich zachowań. - Boże coś za świniak - skwitował jeden z użytkowników portalu "X". - Joachim Löw się w Hamburgu zrespił - dodał kolejny z nich.