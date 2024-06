Bartosz Slisz szczerze po meczu z Turcją. Tak ocenia kadrę pod rządami Probierza, nie hamował szczerej oceny!

Bartosz Slisz postanowił udzielić szczerej wypowiedzi po meczu Polska - Turcja. Pomocnik Atlanty United rozegrał dobre zawody w meczu z rywalami znad Bosforu i w trakcie spotkania z mediami został zapytany o to, czy Michał Probierz wprowadził powiew świeżości w drużynę narodową. Ta wypowiedź nie pozostawia cienia wątpliwości!

Bartosz Slisz szczerze po meczu Polska - Turcja. To sądzi o grze u Michała Probierza

Bartosz Slisz po meczu z Turcją został zapytany o to, czy zmiana selekcjonera na Michała Probierza w reprezentacji Polski wprowadziła pozytywne emocje i sprawiła, że drużyna czuje dobry impuls na mistrzostwa Europy. Wypowiedź nie pozostawia cienia wątpliwości i pokazuje, że odbiór byłego szkoleniowca Jagiellonii Białystok i Cracovii w drużynie narodowej jest bardzo pozytywny.

- Tak, myślę, że mamy fajną ekipę. Zbudowaliśmy to tymi meczami, tymi barażami. Widać, że drużyna się scaliła. Jeden za drugiego walczy io to jest super. Każdy mecz myślę to jest taki kroczek do przodu, że rozumiemy się coraz bardziej i możemy kreować coraz więcej sytuacji. Myślę, że wszystko co najlepsze jest jeszcze przed nami - powiedział Bartosz Slisz po meczu z Turcją.