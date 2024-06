Chorwacja – Włochy WYNIK. Włosi wyrównali w ostatniej akcji meczu!

Chorwacja – Włochy 1:1 (0:0)

Bramki: Modrić (55') - Zaccagni (90 + 8')

Kartki: żółte: Sucić (24'), Modrić (60'), Ivanusec (73'), Pongracić (78'), Stanisić (82'), Brozović (90 + 1') - Calafiori (90 + 3'), Fagioli (90 + 6')

Chorwacja: Livaković - Stanisić, Sutalo, Pongracić, Gvardiol - Modrić (Majer 80'), Brozović, Kovacić (Ivanusec 70') - Sucić (Perisić 70'), Kramarić (Juranović 90'), Pasalić (Budimir 46').

Włochy: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian (Zaccagni 81') - Barella, Jorginho (Fagioli 81') - Raspadori (Scamacca 75'), Pellegrini (Frattesi 46'), Dimarco (Chiesa 57') - Retegui.

Grupa B jest z pewnością obok grupy D jedną z najtrudniejszych na całych mistrzostwach. Hiszpania, Włochy i Chorwacja to drużyny, które spokojnie mogły być przed turniejem typowane do medalu. Tym bardziej może być zaskakujące, że malutka Albania już zdołała rzucić wyzwanie wielkim rywalom i postawiła Chorwację w bardzo trudnej sytuacji – brązowi medaliści mundialu w Katarze mają tylko punkt na punkcie i potrzebują minimum punktu, by w ogóle myśleć o awansie, ale to może być niewystarczające – wówczas muszą oni liczyć na wysoką porażkę Albanii z Hiszpanią. Ewentualne zwycięstwo da jednak Chorwatom pewny awans, bowiem wówczas zajmą najpewniej 2. miejsce w tabeli (chyba że Albania pokona Hiszpanię z odpowiednim bilansem bramek).

Dlatego też Włosi z pewnością nie będą chcieli tak łatwo oddać zwycięstwa. Co prawda trudno przewidywać, że Albania pokona Hiszpanów, ale gdyby tak się stało, a broniący tytułu mistrzowie Europy przegraliby z Chorwacją, to znaleźliby się poza turniejem. Włochom pasować będzie nawet remis, bowiem niezależnie od wszystkiego zajmą oni wówczas 2. miejsce w tabeli (nawet jak Albania pokona Hiszpanów, bowiem obie drużyny będą miały wtedy 4 punkty, ale Włosi mają lepszy bilans meczów bezpośredni z Albańczykami.)