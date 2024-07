i Autor: Adam Warżawa/pap

Niebywały zbieg okoliczności

Ciarki nas przeszły, gdy pojawiły się te informacje o Donaldzie Tusku. W to połączenie aż trudno uwierzyć. Historia na Euro znów się powtórzy?

Tomasz Piechna 10:03 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Reprezentacja Hiszpanii po dwunastu latach oczekiwania może wrócić na tron w Europie. "La Furia Roja" we wtorkowy wieczór pokonała Francję w półfinale Euro 2024 i w niedzielę zagra w wielkim finale. Dla Hiszpanii to piąty taki przypadek w historii, a do tej pory wygrali trzy finały. Co ciekawe "związek" z triumfami Hiszpanów na Euro w XXI wieku ma... Donald Tusk. Premier polskiego rządu może ustrzelić dość nietypowego hattricka.