Ciarki przechodzą po tym, co spotkało Sylwię Dekiert. Brutalnie atakują dziennikarkę TVP Sport. Nie mają hamulców

Jerzy Dudek o wyczynie Turcji i kosmicznej interwencji Merta Gunoka. Porównał go do bramkarskiej legendy [ROZMOWA SE]

Emocje panujące podczas najważniejszych meczów są niebywałe. Zawodnicy muszą radzić sobie z ogromną presją, oczekiwaniami kibiców i jednocześnie skupić się na jak najlepszym wykonaniu swojego zadania. Niekiedy emocje biorą jednak górę i dochodzi do sytuacji, o których rozpisują się media na całym świecie. Tak było m.in. z Cristiano Ronaldo i jego zachowaniem po niestrzelonym karnym w rywalizacji ze Słowenią w 1/8 finału Euro 2024. Strzał Portugalczyka został obroniony przez Jana Oblaka, a CR7 w przerwie między dogrywkami rozpłakał się.

Komentarze dotyczące tej sytuacji były różne. Niektórzy sugerowali nawet, że Ronaldo zrobił to po to, aby skupić uwagę na sobie. Telewidzowie nieprzychylnie spojrzeli również na słowa Sylwii Dekiert. - Zachowanie Ronaldo po niestrzelonym karnym było nieprofesjonalne - powiedziała dziennikarka TVP Sport w studiu. Jej wypowiedź spotkała się z ogromną falą krytyki. Niektórzy domagali się nawet zwolnienia Dekiert.

- Pani Sylwia Dekiert prowadząca studio w TVP Sport powinna jeszcze raz przeanalizować swoje haniebne słowa, jakoby CR7 nie powinien płakać, bo jest kapitanem drużyny. To było mega seksistowska i niestosowna uwaga na wizji - napisano w jednym z komentarzy na platformie X. - Czy możecie usunąć ze studia panią Dekiert? Skandaliczny komentarz o płaczu Ronaldo jako nieprofesjonalnym. Co to ma być? Już powinna zostać wyrzucona 3 lata temu jak uśmierciła Eriksena - sugerował inny użytkownik. - Sylwia Dekiert wytacza działa w kierunku Cristiano Ronaldo w studiu TVP Sport - czytamy w kolejnym komentarzu.