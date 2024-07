i Autor: Robert Michael/DPA/AP, instagram.com/rui.nene

Zapewni Portugalii tytuł?

Co za słowa o Cristiano Ronaldo! Gwiazdor mistrza Polski tak określa kapitana Portugalii, niczego nie ukrywa [ROZMOWA SE]

Emil Kamiński 20:22 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wprawdzie Cristiano Ronaldo (39 l.) jeszcze nie strzelił gola na EURO, ale i tak to do niego należą rekordy tego turnieju. Rozegrał najwięcej meczów (28) i zdobył najwięcej bramek (14). Czy kapitan poprawi ten bilans w meczu ze Słowenią w 1/8 finału? Portugalski pomocnik Jagiellonii Nene podkreśla, że jego rodak to urodzony zwycięzca. Gwiazdor mistrza Polski tak określa kapitana Portugalii, niczego nie ukrywa!