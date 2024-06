Drastyczne słowa o grze naszego reprezentacyjnego obrońcy. Nasi eksperci nie mieli dla niego litości!

Aż nas cofnęło po nagraniu z Ronaldem Koemanem! Zbiera się na wymioty po tym, co robił podczas meczu Polska - Holandia. Wszystko się nagrało

Euro 2024: Grupa C

Eksperci nie mieli litości dla Bartosza Salamona

- Już wcześniej radziłem Michałowi Probierzowi, by nie szukał na siłę miejsca w składzie dla zawodników z polskiej ligi. Taras Romanczuk i Bartosz Salamon na co dzień kiszą się we własnym sosie – zauważał Jan Tomaszewski. Przypominał długą przerwę lechity (dopingowa wpadka) i słabą postawę całego „Kolejorza” w minionym sezonie.

Maciej Szczęsny z kolei przedstawił bardzo szczegółową analizę błędów – bardzo kosztownych! - jakie przydarzyły się Salamonowi. - Przy golu na 1:2 uciekł mu zawodnik, który ma bodaj 197 cm wzrostu, więc na pewno nie jest demonem szybkości. To kryminał! - oceniał bezwzględnie. A to dopiero początek mocnych zdań.

Drastyczne słowa o grze naszego reprezentacyjnego obrońcy

- Przy pierwszej bramce dla rywali był za daleko od Cody’ego Gakpo – mówił Szczęsny przypominając, że identyczny błąd poznański defensor popełnił już w towarzyskim meczu z Ukrainą. - Na dodatek odwrócił się do strzelającego Holendra tyłem. To nie była próba zablokowania; to było zachowanie „na alibi” – zauważał. I już w zupełnie bezpośredni sposób wypalał potężny pocisk w kierunku naszego obrońcy. - Przyznaję bez bicia: jako bramkarz… przegryzłbym mu aortę!

- Niestety, w defensywie wciąż zachować się nie potrafimy… - podsumowywał niedzielne 1:2 Tomaszewski. Ale też próbował wlać odrobinę nadziei w serca kibiców. - Wszyscy wciąż jeszcze mogą wyjść z grupy, my też! - zaznaczał. W piątek, w meczu z Austriakami w Berlinie, na błędy naszych obrońców miejsca już jednak nie będzie!