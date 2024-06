i Autor: Gianluca Vannicelli/IPA Sport / / imago sport / Forum David Duris

Euro 2024: Słowacja

Euro 2024: David Duris. Sylwetka reprezentanta Słowacji

David Duris to jeden z napastników powołanych do reprezentacji Słowacji na Euro 2024. 25-latek ze słowackiego MSK Zilina został zimą wypożyczony do włoskiego Ascoli, ale nie podbił Serie B i najprawdopodobniej wróci do macierzystego klubu. Mimo to, znalazł uznanie selekcjonera i załapał się do kadry na mistrzostwa Europy. W Niemczech będzie zapewne rezerwowym, jednak w trakcie turnieju może otrzymać szansę i zostać nieoczywistym bohaterem Słowaków.