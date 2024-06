i Autor: Cyfra Sport Davide Frattesi

Euro 2024

Euro 2024: Davide Frattesi. Sylwetka reprezentanta Włoch

Waldemar Kowalski 14:17

Piłkarze, którzy przed kilkoma tygodniami sięgnęli z Interem po mistrzostwo Włoch licznie cieszyli się z powołań Luciano Spellettiego na Euro 2024. Wśród nich znalazł się również Davide Frattesi, który stał się jednym z siedmiu pomocników, którzy selekcjoner postanowił zabrać ze sobą do Niemiec i teraz będzie miał okazję po raz kolejny pokazać władzom Interu, że pozyskanie go z Sassuolo latem ubiegłego roku to dobry ruch.