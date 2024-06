i Autor: Instagram Denis Zakaria

Euro 2024

Euro 2024: Denis Zakaria. Sylwetka reprezentanta Szwajcarii

Waldemar Kowalski 14:51 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Selekcjoner reprezentacji Szwajcarii, Murat Yakin ma w szeregach swojej drużyny kilku zawodników, którzy grają na najwyższym europejskim poziomie i to samo tyczy się linii pomocy. Powołanie na Euro 2024 otrzymał m.in. Denis Zakaria, który po niezbyt udanym wypożyczeniu z Juventusu do Chelsea, ostatni sezon spędził w AS Monaco, które go wykupiło i zaczął tam odzyskiwać dobrą formę.