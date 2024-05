Dortmund kojarzy się przeciętnemu polskiemu miłośnikowi futbolu nie tylko z czekającym tam Biało-Czerwonych meczem EURO 2024, także z klubem, który dotarł w tym roku do finału ligi Mistrzów, ale zapewne przede wszystkim z kwartetem polskich gwiazd, które na różnych etapach swoich karier występowały w żółto-czarnych barwach drużyny z Westfalii. Mowa oczywiście o reprezentantach Polski: Jakubie Błaszczykowskim, Robercie Lewandowskim, Łukaszu Piszczku i Euzebiuszu Smolarku.

Michał Probierz ogłosił powołania, a potem wybrał się do teatru. Nie było jednak sztuki

Łukasz Piszczek szczerze o konflikcie z Robertem Lewandowskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dortmund – mecze na EURO 2024

Które mecze EURO 2024 odbędą się na stadionie Signal Iduna Park w Dortmundzie? Oto one: Włochy – Albania w grupie B (15.06 o 21.00), Turcja – Gruzja w grupie F (18.06 o 18.00), Turcja – Portugalia w grupie F (22.06 o 18.00), Francja – Polska w grupie D (25.06 o 18.00), 1/8 finału 1A – 2C (29.06 o 21.00) oraz jeden z półfinałów (10.07 o 21.00).

Zbliża się Euro 2024! Sprawdź, jak dobrze znasz historię tego turnieju [QUIZ] Pytanie 1 z 9 Która reprezentacja wygrała ostatnie Mistrzostwa Europy? Włochy Anglia Niemcy Dalej

Dortmund – Signal Iduna Park, największy stadion w Niemczech

Sama piłkarska arena Signal Iduna Park, dawniej znana pod nazwą Westfalenstadion, to największy stadion w Niemczech. Jest szóstym co do wielkości obiektem piłkarskim w Europie, może bowiem pomieścić ponad 80 tysięcy widzów! Zbudowano go jeszcze na MŚ w 1974 roku – wtedy miał „tylko” 53 tys. miejsc – ale potem poddawano wielokrotnie modernizacji i rozbudowie.

Euro 2024: o której godzinie mecze Polaków na mistrzostwach Europy? Kiedy i o której gra Polska?

Dortmund – co warto zobaczyć

Dortmund to największe miasto Zagłębia Ruhry, położone w centrum niemieckiej Nadrenii Północnej-Westfalii, z ponad 600 000 mieszkańców, z rozwiniętym przemysłem oraz z ośrodkami naukowymi, w których uczy się ponad 50 000 studentów. Oprócz stadionu – areny EURO 2024 i towarzyszącego mu Borusseum (piłkarskie muzeum klubowe), w mieście znajduje się także muzeum piłki nożnej. Warto też zobaczyć widok z wieży kościoła św. Rajnolda (St.-Reinoldi-Kirche) oraz Dortmunder U – dawną siedzibę legendarnego browaru Union, obecnie mieszczącą kilka muzeów.

Euro 2024: Gelsenkirchen - co warto zobaczyć? Historia, zabytki, ciekawostki

Dortmund – to trzeba zjeść, lokalna kuchnia

Z lokalnych potraw kuchni dortmundzkiej koniecznie trzeba spróbować Pfefferpotthast (gulasz mięsny, zwykle podawany z chlebem pumpernikel) i Himmel und Äd (kaszanka z duszonymi jabłkami i puree ziemniaczanym). W dniu meczowym podstawowymi przekąskami kibica będą jednak z pewnością Bratwurst (smażona kiełbasa) i Currywurst (kiełbasa w pikantnym sosie ketchupowym), ewentualnie ser Nieheimer – lekko kwaśny z nutą kminku.