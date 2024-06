i Autor: Instagram/ gregorkobel Gregor Kobel

Euro 2024

Euro 2024: Gregor Kobel. Sylwetka reprezentanta Szwajcarii

Waldemar Kowalski 22:25 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wśród reprezentantów Szwajcarii podczas mistrzostw Europy nie brakuje zawodników, którzy zaliczają się do światowej czołówki i bez dwóch zdań do tej grupy zaliczyć trzeba również Gregora Kobela. 26-letni bramkarz grający na co dzień dla Borussi Dortmund niedawno miał okazję walczyć o trofeum Ligi Mistrzów, jednak wraz ze swoimi kolegami musiał uznać wyższość Realu Madryt.