Euro 2024: Grupa C TERMINARZ. Kiedy mecze? Anglia, Dania, Serbia, Słowenia daty wszystkich spotkań grupy C

W wielu przedturniejowych przewidywaniach Anglia jest stawiana w roli faworyta do zwycięstwa w Euro 2024. "Synowie Albionu" na wielki sukces czekają już od 1966 roku, gdy zdobyli mistrzostwo świata, które pozostaje ich jedynym trofeum. Przed trzema laty byli blisko zwycięstwa w Euro 2020, ale w wielkim finale ulegli po rzutach karnych Włochom. Zdaniem wielu ekspertów obecne pokolenie angielskich piłkarzy może zdominować europejską piłkę na długie lata, a pierwszą okazję będzie miało już w Niemczech. W wyniku losowania Anglicy trafili do grupy C, w której są zdecydowanym faworytem, ale muszą mieć się na baczności. Dania, Serbia i Słowenia to drużyny, które z pewnością postarają się o niespodziankę, a zwłaszcza Duńczycy nie są zespołem do bicia. To zapowiada naprawdę ciekawą rywalizację w tej grupie. Poniżej daty wszystkich meczów grupy C na Euro 2024.

Euro 2024: Grupa C TERMINARZ. Kiedy mecze Anglii, Danii, Serbii i Słowenii?

16.06, godz. 18:00: Słowenia - Dania

16.06, godz. 21:00: Serbia - Anglia

20.06, godz. 15:00: Słowenia - Serbia

20.06, godz. 18:00: Dania - Anglia

25.06, godz. 21:00: Anglia - Słowenia

25.06, godz. 21:00: Dania - Serbia