Euro 2024: Grupa F TERMINARZ. Harmonogram meczów grupy F na mistrzostwa Europy 2024: Czechy, Turcja, Portugalia, Gruzja

Wielkie emocje związane z mistrzostwami Europy w Niemczech już niebawem będą towarzyszyć wszystkim kibicom. Niektóre drużyny trafiły szczęśliwie przy losowaniu grup, jednak są też grupy, w których zapowiadają się mecze na śmierć i życie. Najlepszym przykładem takiego zestawienia jest grupa B, gdzie o awans powalczą reprezentacje Włoch, Hiszpanii, Chorwacji oraz Albanii. W zupełnie innej sytuacji znajduje się faworyt grupy F, czyli Portugalia. Zespół z Cristiano Ronaldo na czele zmierzą się w grupie z Turcją, Czechami oraz Gruzją

Euro 2024: Grupa F TERMINARZ. Kiedy mecze grupy F na mistrzostwach Europy

Rywalizacja w grupie F na Euro 2024 rozpocznie się 18 czerwca. Tego dnia zaplanowane są spotkania Turcji z Gruzją o godzinie 18:00, a trzy godziny później odbędzie się starcie Portugalii z Czechami. Następna kolejka odbędzie się 22 czerwca, gdzie Gruzja stanie do walki o punkty z Czechami, a Portugalczycy zmierzą się z Turcją. Ostatnie spotkania w tej grupie zaplanowane są z kolei na 26 czerwca. o 21:00 rozegrane zostaną oba spotkania - Czechy vs. Turcja oraz Gruzja vs. Portugalia.

