Euro 2024: Grupa B TERMINARZ. Harmonogram meczów grupy B na mistrzostwa Europy 2024: Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Albania

Duża część kibiców z Polski podczas trwania Euro 2024 będą skupiać się z pewnością przede wszystkim na meczach biało-czerwonych, jednak obok grupy D, w której znaleźli się Polacy, fascynująco zapowiada się również rywalizacja w grupie B. O awans do fazy pucharowej walczyć tam bowiem będą reprezentacje Włoch, Hiszpanii, Chorwacji oraz Albanii. Gracze z Italii to przecież obrońcy tytułu zdobytego podczas Euro 2020. Hiszpania z kolei zakończyła ostatnie mistrzostwa Europy na etapie półfinału, ulegając właśnie Włochom, a Chorwacja to trzecia najlepsza drużyna na świecie po ostatnich mistrzostwach świata. To sprawia, że grupa B bez dwóch zdań może uchodzić za grupę śmierci.

Euro 2024: Grupa B TERMINARZ. Kiedy mecze grupy B na mistrzostwach Europy

Rywalizacja w grupie B na Euro 2024 rozpocznie się 15 czerwca, a więc jeden dzień po meczu otwarcia. Jako pierwsi w grupie na boisko wyjdą piłkarze z Hiszpanii oraz Chorwacji, a ich tuż po zakończeniu ich zmagań, Włosi podejmą Albańczyków. Druga kolejka w grupie B rozegrana zostanie w ciągu dwóch dni - najpierw 19 czerwca Chorwacja zmierzy się z Albanią, a dzień później Hiszpania powalczy z drużyną Italii. Ostatnie spotkania w tej grupie zaplanowane są z kolei na 24 czerwca. o 21:00 rozegrane zostaną oba spotkania - Chorwacja vs. Włochy oraz Albania vs. Hiszpania.

Terminarz grupy B na Euro 2024 w Niemczech: