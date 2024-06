i Autor: AP PHOTO Henrich Ravas

Euro 2024: Słowacja

Euro 2024: Henrich Ravas. Sylwetka reprezentanta Słowacji

Henrich Ravas jest jednym z trzech bramkarzy reprezentacji Słowacji na Euro 2024. Polscy kibice doskonale pamiętają go z Widzewa Łódź, w którym grał jeszcze kilka miesięcy temu. Zimą Słowak przeniósł się z Ekstraklasy do amerykańskiej MLS, a dokładniej do zespołu New England Revolution. Widzew zarobił na nim ponad milion euro, ale wartość Ravasa w razie udanego występu na Euro może jeszcze wzrosnąć, choć raczej nie będzie pierwszym wyborem trenera na początku turnieju - wciąż czeka na swój debiut w kadrze.