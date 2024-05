Euro 2024. Kim jest Bartosz Slisz. Sylwetka pomocnika reprezentacji Polski: klub, partnerka, reprezentacja

O Bartoszu Sliszu jako możliwym etatowym reprezentancie Polski mówiono już za czasów juniorskich. Wychowanek ROW-u Rybnik w polskiej piłce przebił się przede wszystkim w Zagłębiu Lubin, skąd odszedł do Legii Warszawa. Ze stołecznym klubem dwukrotnie świętował zdobycie mistrzostwa Polski i był podstawowym zawodnikiem Wojskowym. Nie zawsze grał dobrze, ale w pewnym momencie stał się kluczowym zawodnikiem warszawskiej ekipy i jego forma poszybowała do góry. Mimo tego długo nie dostawał szansy w reprezentacji Polski.

Bartosz Slisz - reprezentacja

Debiut w dorosłej reprezentacji zanotował we wrześniu 2021 roku, gdy pojawił się na placu gry w starciu przeciwko San Marino w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. Później jednak był pomijany i przez Czesława Michniewicza i Fernando Santosa. Dopiero, gdy do kadry przyszedł Michał Probierz, Slisz wrócił do reprezentacji. Pomocnik zagrał dotychczas w każdym meczu pod wodzą Probierza i stał się podstawowym zawodnikiem reprezentacji.

Bartosz Slisz - klub

Bartosz Slisz przygodę z piłka nożna zaczynał w Rybniku, skąd jako młody chłopak wyjechał do Zagłębia Lubin. Na Dolnym Śląsku dostał pierwszą okazję do zaistnienia na ekstraklasowych boiskach. Zdolności pomocnika dostrzeżono w Legii Warszawa. Stołeczny klub w 2020 roku postanowił sprowadzić do siebie młodego zawodnika. W Legii Slisz spisywał się na tyle dobrze, że zapracował na zagraniczny transfer. Na początku 2024 roku sięgnęła po niego Atlanta United. Slisz w amerykańskiej lidze radzi sobie solidnie i w zasadzie nie opuszcza meczów, co ma również wpływ na powołania ze strony Michała Probierza.

Bartosz Slisz - partnerka

Bartosz Slisz od kilku lat związany jest z Kamilą Bałą. Para chętnie dzieli się wspólnymi fotografiami w mediach społecznościowych. Zakochani zaręczyli się trzy lata temu w Meksyku. Teraz planują ślub, bo na początku roku fotoreporterzy przyłapali ich w urzędzie cywilnym i można się spodziewać, że w przerwie miedzy rozgrywkami piłkarz i jego ukochana staną na ślubnym kobiercu.

Bartosz Slisz - sylwetka