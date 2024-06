Euro 2024: Kim jest Sebastian Szymański? Sylwetka piłkarza reprezentacji Polski: dziewczyna, klub, reprezentacja

Robert Lewandowski nie wytrzymał podczas rozdawania autografów. Zobaczył jednego z kibiców i musiał to powiedzieć głośno

Bez dwóch zdań wojna w Ukrainie, która została bestialsko wywołała przez Rosję w 2022 roku odegrała ogromną rolę w karierze Sebastiana Szymańskiego. Ofensywny pomocnik, który w 2019 roku trafił z Legii Warszawa do Dynama Moskwa już po ataku na Ukrainę został najpierw wypożyczony do holenderskiego Feyenoordu, a później sprzedany przez rosyjski klub do Turcji. Szymański błyskawicznie stał się nie tylko jednym z najważniejszych zawodników w składzie Fenerbahce, ale również ulubieńcem kibiców, którzy masowo wykonywali cieszynkę polskiego piłkarza przy każdej możliwej okazji.

Sebastian Szymański - reprezentacja

Urodzony w 1999 roku Szymański do tej pory okazję zakładać biało-czerwoną koszulkę w 32. meczach. Swój debiut w reprezentacji Polski Szymański zaliczył 9 września 2019 roku, jeszcze za kadencji selekcjonera Jerzego Brzęczka, w zremisowanym 0:0 meczu z Austrią. Do tej pory ofensywny pomocnik strzelił dla biało-czerwonych 3 bramki i zaliczył 3 asysty.*

* - stan na koniec baraży do Euro 2024

Sebastian Szymański - klub

Liczny Sebastiana Szymańskiego w klubie wyglądają zdecydowanie lepiej. Tylko w zakończonym niedawno sezonie 2023/2024 Polak strzelił dla Fenerbahce 13 bramek i zanotował 19 asyst grając w 55. meczach. Latem ubiegłego roku turecki klub zapłacił za Szymańskiego niecałe 10 mln euro. Jego obecna wartość, według portalu Transfermakrt.de, to 19 mln euro. To czyni go czwartym najwyżej wycenianym zawodnikiem w kadrze biało-czerwonych po Jakubie Kiwiorze, Piotrze Zielińskim i Marcinie Bułce.

Sebastian Szymański - dziewczyna

Pomimo tego, że Sebastian Szymański jest aktywny w mediach społecznościowych i dość regularnie publikuje tam kolejne posty, to jego fani dopiero przed kilkoma tygodniami mogli po raz pierwszy ujrzeć jego dziewczynę Darię. Okazało się, że pochodząca z Ukrainy modelka, jak podają tamtejsze media, jest w związku z piłkarzem od ponad dwóch lat. O samej kobiecie nie wiadomo jednak zbyt wiele. Na jej profilu na Instagramie, który śledzi obecnie prawie 23 tysiące osób, znajdziemy jedynie link do agencji modelingowej z którą współpracuje.

Sebastian Szymański - sylwetka

Sebastian Szymański

Data urodzenia: 10.05.1999

Klub: Fenerbahce

Mecze/gole w kadrze: 32/3

Numer: 20