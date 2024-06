Euro 2024: Kim jest Wojciech Szczęsny. Sylwetka piłkarza reprezentacji Polski: żona, rodzina, klub, reprezentacja

Jan Tomaszewski ostro o żartach z Lewandowskiego i jego żony. Tak ocenia to, co Anna Lewandowska pokazuje w sieci

Wojciech Szczęsny przyszedł na świat 18 kwietnia 1990 roku w Warszawie i obecnie jest jednym z najstarszych oraz najbardziej doświadczonych zawodników w reprezentacji Polski. Od 34-letniego golkipera biało-czerwonych starsi są tylko Robert Lewandowski oraz Kamil Grosicki (obaj po 35 lat). Swoją juniorską karierę rozpoczął w drużynie Agrykola Warszawa, skąd przeniósł się do Legii, a niedługo później wyemigrował do Anglii zasilając szeregi Arsenalu. "Kanonierzy" byli również pierwszym klubem Polaka w seniorskiej karierze. Pomimo tego, że dla angielskiej ekipy zagrał w aż 181. meczach, to najwięcej występów zanotował dla Juvnetusu, do którego trafił w 2017 roku. W koszulce "Starej Damy" zagrał już 252 razy.

Wojciech Szczęsny - reprezentacja

Obecnie wielu kibiców reprezentacji Polski nie wyobraża sobie kadry biało-czerwonych bez Wojciecha Szczęsnego i trudno się dziwić. Golkiper związany jest z reprezentacją od prawie piętnastu lat. Swój debiut Szczęsny zaliczył 18 listopada 2009 roku w wygranym przez Polaków 1:0 meczu z Kanadą. Od tamtej pory zagrał z orzełkiem na piersi 81 razy (stan na koniec baraży). W tym czasie zachował 34 czyste konta.

Wojciech Szczęsny - klub

Włoski Juventus to nie tylko drużyna, dla której polski bramkarz zanotował najwięcej występów ale również klub, z których sięgnął po najwięcej trofeów. Od 2017 roku, kiedy Polak zameldował się w Turynie, Szczęsny trzykrotnie zdobył mistrzostwo Włoch, trzy razy wygrywał Puchar i dwa razy Superpuchar Włoch. W sezonie 2019/2020 został on również bramkarzem roku we Włoszech. Juventus zapłacił za niego latem 2017 roku niecałe 18,5 mln euro, a jego umowa ze "Starą Damą" obowiązuje do końca czerwca 2025.

Wojciech Szczęsny - żona, rodzina

Życie prywatne Szczęsnego, podobnie jak to zawodowe, również jest poukładane. Polski bramkarz w 2016 roku stanął na ślubnym kobiercu i wstąpił w związek małżeński z piosenkarką Mariną Łuczenko-Szczęsną. Dwa lata później na świat przyszedł syn pary, Liam Szczęsny. Teraz bramkarz oraz jego małżonka spodziewają się drugiego dziecka i niedawno Marina ogłosiła, że rodzina Szczęsnego powiększy się o córeczkę.

Wojciech Szczęsny - sylwetka

Wojciech SzczęsnyData urodzenia: 18.04.1990Klub: Juventus Mecze/czyste konta w kadrze: 81/34Numer: 1