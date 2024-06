i Autor: Cyfra Sport Christian Eriksen

Euro 2024

Euro 2024: Reprezentacja Danii. Trener, skład, kadra, gwiazdy, kiedy mecze mistrzostwa Europy 2024

RoSz 22:06 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Reprezentacja Danii na Euro 2024 powalczy w grupie C z takimi drużynami jak: Anglia, Słowenia oraz Serbia. Kasper Hjulmand wraz ze swoją ekipą obok Anglii jest w gronie faworytów do zwycięstwa w tej grupie. Dania w swoich składzie ma wiele ciekawych nazwisk, które na co dzień występują w bardzo dużych klubach, warto wspomnieć, że na ostatnim Euro przegrali dopiero w półfinale po emocjonującym starciu z Anglią.