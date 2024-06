Euro 2024: Reprezentacja Gruzji. Trener, skład, kadra, gwiazdy, kiedy mecze mistrzostwa Europy 2024

Jan Tomaszewski ostro o żartach z Lewandowskiego i jego żony. Tak ocenia to, co Anna Lewandowska pokazuje w sieci

Dla Gruzji Euro 2024 będzie wyjątkowe i trudno, żeby było inaczej, gdy jest to pierwszy turniej, na jaki zakwalifikowali się jako samodzielna reprezentacja. Wcześniej nie miała ku temu wielu okazji, bowiem bowiem jako niepodległy kraj w najnowszej historii istnieje ona od 1991 roku. W 1992 roku pojawiła się poniekąd na mistrzostwach Europy, była jednak reprezentowana przez Wspólnotę Niepodległych Państw, która została zawiązana po upadku ZSRR. Później poziom sportowy nie pozwalał, by dostała się ona na turnieje, lecz niemoc ta została przełamana właśnie teraz – choć Gruzja zajęła dopiero 4. miejsce w grupie za Hiszpanią, Szkocją i Norwegią, to trafiła do baraży, gdzie poradziła sobie z Luksemburgiem oraz Grecją.

Trener: Willy Sagnol

Na czele reprezentacji Gruzji stoi Willy Sagnol, który znany jest zdecydowanie bardziej ze swojej kariery zawodniczej, niż trenerskiej. 47-latek święcił wielkie triumfy w barwach Bayernu Monachium, występował także przez lata w reprezentacji Francji, z którą zdobył m.in. dwa Puchary Konfederacji (2001, 2003) i srebro mistrzostw świata (2006). Miał też trochę pecha, bo w kadrze zadebiutował w listopadzie 2000 roku, czyli tuż po zdobyciu przez Francję mistrzostwa Europy. Ze wspomnianym Bayernem, w którym grał od 2000 do 2009 roku sięgnął po m.in. 5 tytułów mistrzowskich oraz Ligę Mistrzów. Sukcesy odnosił też przed przeniesieniem się do Niemiec – w latach 1997-2000 grał w AS Monaco, z którym wygrał mistrzostwo i Superpuchar Francji.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Sagnol pełnił najróżniejsze funkcje czy to w Saint-Etienne, którego był wychowankiem, czy Bayernie Monachium lub reprezentacji Francji. Krótko prowadził reprezentację Francji U-21, a w latach 2014-2016 trenował Girondins Bordeaux. Co ciekawe, w 2017 roku pełnił funkcję asystenta Carlo Ancelottiego w Bayernie Monachium, a po jego zwolnieniu poprowadził Bayern w jednym meczu, czyli też przez tę krótką chwilę prowadził Roberta Lewandowskiego. Z kadrą Gruzji Sagnol jest związany od lutego 2021 roku i poprowadził ją już w 33 meczach.

Największa gwiazda: Chwicza Kwaracchelia

Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że największą gwiazdą reprezentacji Gruzji jest Chwicza Kwaracchelia, czyli zawodnik SSC Napoli. Kwaracchelia jest wychowankiem Dinama Tibilisi, później natomiast występował w Rustavi, Lokomotiwie Moskwa czy Rubinie Kazań. SSC Napoli wykupiło młodego Gruzina z Dinamo Batumi w 2022 roku za nieco ponad 13 mln euro i już teraz wiadomo, że był to świetny ruch. Podbił on włoską ligę już w pierwszym swoim sezonie i przyczynił się do zdobycia przez Napoli mistrzostwa Włoch w sezonie 2022/23. Obecnie 23-latek przez portal Transfermarkt jest wyceniany na 80 mln euro i niewykluczone, że za pewien czas, jeśli będzie dalej się rozwijał w takim tempie, zostanie wykupiony przez jednego z gigantów europejskiej piłki. Z pewnością może pomóc mu w tym dobry występ na Euro 2024.

Terminarz Gruzji na Euro 2024

18.06, godz. 18:00 Turcja - Gruzja

22.06, godz. 15:00 Gruzja - Czechy

26.06, godz. 21:00 Gruzja - Portugalia

Gruzja na mistrzostwach Europy:

1992 – nie brała udziału, reprezentowana przez Wspólnotę Niepodległych Państw

1996 – 2020 – nie zakwalifikowała się

KIBICE RZUCILI SIĘ NA LEWANDOWSKIEGO! REPREZENTACJA ZACZYNA MISJĘ EURO 2024