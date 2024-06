Euro 2024: Reprezentacja Słowacji. Trener, skład, kadra, gwiazdy, kiedy mecze mistrzostw Europy 2024

Słowacja jako niepodległe państwo nie nawiązała do tej pory do piłkarskich sukcesów, jakie odnosiła lata temu jako Czechosłowacja. W latach 1960-1980 łączona reprezentacja Słowaków i Czechów była jedną z najlepszych w Europie. W 1976 r. wygrała nawet Euro, a poza tym dwukrotnie zajęła trzecie miejsce - w 1960 i 1980 roku. Później nie było już tak dobrze, a po rozpadzie Czechosłowacji w 1993 r. to Czesi mieli więcej powodów do radości. Słowacy dopiero w 2016 r. zadebiutowali na Euro, ale od tamtej pory regularnie grają w tym turnieju. Mistrzostwa w Niemczech będą ich trzecimi z rzędu i z pewnością powalczą o wyjście z grupy z Belgią, Ukrainą i Rumunią.

Trener Słowacji: Francesco Calzona

Przed eliminacjami do Euro 2024 Słowacy przeżyli spore zamieszanie z wyborem selekcjonera. W czerwcu 2022 r. swoją pracę zakończył Stefan Tarković, który prowadził Słowację m.in. na Euro 2020. Po nim kadrę objął duet Marek Mintal i Samuel Slovak, ale trwało to tylko miesiąc. W lipcu 2022 r. głównym trenerem reprezentacji naszych południowych sąsiadów został Włoch Francesco Calzona. Była to dla niego pierwsza poważna posada - wcześniej przez lata pracował jako asystent we włoskich klubach, m.in. w SSC Napoli. To właśnie z tego klubu trafił do reprezentacji Słowacji, z którą kontrakt wiąże go do końca 2025 roku. Co ciekawe, Calzona w lutym tego roku wrócił do Napoli w roli pierwszego trenera i ratownika - dokończył rozczarowujący sezon, ale nie zdołał odnieść sukcesu. W 16 meczach zanotował słabą średnią 1,13 pkt na mecz, jednak dla Słowaków ważna jest jego praca w reprezentacji. W niej w 17 rozegranych spotkaniach ma średnią 1,71 pkt/mecz.

Największa gwiazda: Milan Skriniar

Przez lata bezsprzecznie największą gwiazdą reprezentacji Słowacji był Marek Hamsik, który skończył już karierę i teraz pełni funkcję kierownika drużyny. Na boisku ma jednak godnego następcę. Milan Skriniar został kapitanem Słowaków po Hamsiku, a polscy kibice dobrze pamiętają go z Euro 2020 - to właśnie on strzelił Polakom gola na wagę zwycięstwa 2:1. Na co dzień 29-latek jest piłkarzem PSG, dokąd trafił przed ostatnim sezonem z Interu. Co prawda nie jest on najwyżej wycenianym słowackim piłkarzem wg branżowego portalu Transfermarkt. Pod tym względem ustępuje koledze z linii obrony - Davidowi Hancko z Feyenoordu Rotterdam (30 do 35 mln euro), jednak nie zmienia to faktu, że właśnie Skriniar od lat jest prawdziwym liderem Słowacji.

Terminarz Słowacji na Euro 2024

17.06, godz. 18:00 Belgia - Słowacja

21.06, godz. 15:00 Słowacja - Ukraina

26.06, godz. 18:00 Słowacja - Rumunia

Słowacja na mistrzostwach Europy:

Jako Czechosłowacja:

1960 - 3. miejsce

1964 - 1972 - brak awansu

1976 - mistrzostwo

1980 - 3. miejsce

1984 - 1992 - brak awansu

Jako Słowacja: