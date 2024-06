Euro 2024: Reprezentacja Włoch. Trener, skład, kadra, gwiazdy, kiedy mecze mistrzostwa Europy 2024

Włosi to jedna z tych drużyn w Europie, którzy są wskazywani w roli faworytów do wygrania całego turnieju. Podczas mistrzostw Europy rozgrywanych w 2021 roku "Azzurri" sięgnęli po upragniony tytuł, pokonując Anglię w serii rzutów karnych. Głód sukcesu na Półwyspie Apeniński jest jednak tym wyższy, że kadra Italii nie zakwalifikowała się na mistrzostwa świata w Katarze i mogła jedynie przed telewizorem oglądać to, jak pozostałe reprezentacje walczyły o miano najlepszej ekipy globu. Tym razem do sukcesu Włochów na poprowadzić Luciano Spalletti, który do tej pory przegrał z reprezentacją Włoch tylko raz.

Trener: Luciano Spalletti

Selekcjoner Luciano Spalletti objął reprezentację Włoch we wrześniu 2023 roku, jeszcze podczas kwalifikacji do Euro 2024. Do tej pory przegrał tylko jedno spotkanie z kadrą "Azzurrich", 3:1 z Anglią. Spalletti objął kadrę Włoch niedługo po tym, jak zdobył z Napoli mistrzostwo kraju w sezonie 2022/2023. W swoim dorobku trener ma jeszcze m.in. dwa Puchary Włoch zdobyte z AS Romą w latach 2007, 2008, Superpuchar Włoch, czy mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Rosji z czasów, kiedy był trenerem Zenita Petersburg.

Największa gwiazda: Nicolo Barella

Reprezentacja Włoch ma w swoich szeregach wielu zawodników, którzy zaliczają się do światowego topu i ich usługami nie pogardziłyby najlepsze kluby na świecie, jednak miano największej gwiazdy śmiało przypisać można Nicolo Barelli. Pomocnik grający na co dzień dla Interu piął się po wszystkich szczeblach młodzieżowych reprezentacji Włoch, aż wreszcie stał się jedną z najważniejszych postaci seniorskiej kadry, mając na swoim koncie już ponad 50 meczów dla "Azzurrich". Dodatkowo Barella jest obecnie najwyżej wycenianym piłkarzem w kadrze Włoch według "transfermarkt.de" - na 80 mln euro.

Terminarz Włoch na Euro 2024

15.06, 21:00 - Włochy vs. Albania

20.06, 21:00 - Włochy vs. Hiszpania

24.06, 21:00 - Włochy vs. Chorwacja

Włochy na mistrzostwach Europy