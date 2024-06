i Autor: AP PHOTO Robert Bozenik

Euro 2024: Słowacja

Euro 2024: Robert Bozenik. Sylwetka reprezentanta Słowacji

Robert Bozenik już od kilku lat jest podstawowym napastnikiem reprezentacji Słowacji i wydaje się, że to nie zmieni się na Euro 2024. Niespełna 25-latek ma już w CV grę w Feyenorodzie, Fortunie Dusseldorf, a także Boaviście Porto, w której występuje obecnie. Bozenik wciąż jest młody, a mimo to uzbierał w kadrze zdecydowanie więcej występów od doświadczonego Ivana Schranza. Słowaccy kibice trzymają kciuki, by wychowanek Ziliny potwierdził swoje umiejętności na mistrzostwach w Niemczech.