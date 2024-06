i Autor: AP Ruben Dias

Euro 2024: Portugalia

Euro 2024: Ruben Dias. Sylwetka reprezentanta Portugalii

Ruben Dias pełnił rolę podstawowego środkowego obrońcy w reprezentacji Portugalii podczas eliminacji Euro 2024 i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Jeśli będzie zdrowy, obrońca Manchesteru City nie musi martwić się kolejne występy na wielkiej imprezie. Kim jest Ruben Dias? Sylwetka Rubena Diasa - reprezentanta Portugalii powołanego na Euro 2024.