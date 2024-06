i Autor: AP PHOTO Stanislav Lobotka

Euro 2024: Słowacja

Euro 2024: Stanislav Lobotka. Sylwetka reprezentanta Słowacji

Stanislav Lobotka to jedna z największych gwiazd reprezentacji Słowacji grająca wyżej niż w linii obrony. Pomocnik SSC Napoli ma dyrygować drugą linią Słowaków także na Euro 2024. Niektórzy polscy kibice pewnie pamiętają, że jego wielka kariera nabrała tempa po młodzieżowych mistrzostwach Europy U-21 rozgrywanych w Polsce. To po nich trafił do Celty Vigo, skąd zimą 2020 r. przeniósł się do Napoli. Wartość rynkowa Lobotki wynosi obecnie prawie 30 milionów euro!