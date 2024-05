Euro 2024. Szymon Marciniak - sylwetka polskiego arbitra. Żona, rodzina, osiągnięcia

Szymona Marciniaka raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Polski arbiter od kilku lat robi zawrotną karierę nie tylko w kraju nad Wisłą, ale również w całym piłkarskim świecie. Pochodzący z Płocka sędzia uznawany jest za jednego z najlepszych na świecie, o czym świadczą również mecze do prowadzenia, które wyznacza mu FIFA i UEFA. Dlatego żadnym zaskoczeniem nie jest, że Marciniak pojedzie również do Niemiec, gdzie może odgrywać jedną z najważniejszych ról podczas Euro 2024. A jak ważną? To się dopiero okaże.

Szymon Marciniak - osiągnięcia

Marciniak długo pracował na swoją obecną pozycję, a wypracowywał ją przede wszystkim w polskiej Ekstraklasie, a następnie na międzynarodowych arenach. Z czasem dostawał coraz ważniejsze mecze w Lidze Europy, Lidze Mistrzów, czy na turniejach. Szczyt osiągnął w poprzednim roku. Najpierw otrzymał możliwość prowadzenia finału Ligi Mistrzów, a następnie finału mistrzostw świata w Katarze. To niewątpliwie największe osiągnięcia polskiego arbitra. Do "potrójnej korony" brakuje mu jedynie finału mistrzostw Europy i właśnie w tym roku jest w gronie kandydatów do prowadzenia kluczowego spotkania Euro 2024.

Szymon Marciniak - żona, rodzina

Mimo wielkiej popularności, jaką w ostatnim czasie zdobył Marciniak, raczej stroni od pokazywania swojego życia prywatnego. Jego wieloletnią partnerką jest żona Magdalena. Para wychowuje dwójkę dzieci, 21-letniego syna Bartosza oraz 12-letnią córkę Natalię. Brat Szymona Marciniaka, Tomasz, również jest sędzią piłkarskim.

Szymon Marciniak - statystyki